النادي الصفاقسي يفوز على ''مبابان'' ويتاهل الى ربع النهائي

Dimanche 02 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 17:45:09

- ضمن النادي الرياضي الصفاقسي تاهله الى الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم الاحد على فريق "مبابان سوالوز" السوازيلندي بنتيجة 3-1 في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.وتمكن نادي عاصمة الجنوب من فرض الوانه منذ بداية المباراة حيث اخذ بزمام المبادرة وافتتح النتيجة قي دق 21 بفضل حسام بن علي قبل ان يتمكن فراس شواط من مضاعفة النتيجة في دق 28 للقاء.وسعى الفريق المحلي لاعادة تنظيم صفوفه ونجح في تذليل الفارق في دق 45 زائد 1 عن طريق اللاعب كابامبا الا ان ذلك لم يمنع ممثل كرة القدم التونسية من تثليث النتيجة بفضل وليد القروي في دق 87 وانهاء المباراة لصالحه رغم اهدار نفس اللاعب السوزيلاندي "كابامبا" لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.وارتفع رصيد النادي الصفاقسي الى 10 نقاط خلف نادي مولدية الجزائر المتصدر ب11 نقطة والذي فاز بدوره مساء امس السبت على بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي بنتيجة 2-صفر في حين تجمد رصيد مبابان عند 4 نقاط وبلاتينيوم ستارز بنقطتين في اسفل الترتيب.وستكون الجولة الختامية لمنافسات المجموعة الثانية حاسمة لتحديد صاحب المركز الاول بمناسبة لقاء النادي الصفاقسي ومولدية الجزائر المقررة يوم السبت 8 جويلية الجاري بملعب الطيب المهيري بصفاقس.ر/حسني/ م ف