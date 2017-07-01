الخطوط البريطانية تستعين بطائرات قطرية خلال إضراب للطيارين

Samedi 01 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-01 02:32:38

- قال متحدث باسم وزارة النقل البريطانية، يوم الجمعة، إن السلطات البريطانية أعطت الخطوط الجوية البريطانية الموافقة على البدء في استخدام طائرات وأطقم الخطوط الجوية القطرية، خلال إضراب سينفذه موظفو الشركة البريطانية بدءاً من غد، السبت.وتعهدت الخطوط البريطانية بنقل جميع عملائها إلى وجهاتهم خلال الإضراب، الذي سيستمر أسبوعين.وكانت الشركة المملوكة لـ"آي.إيه.جي" قد طلبت استخدام تسع طائرات وأطقم قطرية في ترتيب مع الخطوط الجوية القطرية.ويخطط موظفو أطقم الطيران في بريطانيا لإضراب مدته 16 يوما في خلاف مستمر منذ فترة بشأن الأجور وعقوبات على موظفين.وقال المتحدث إن قرار وزارة النقل جرى اتخاذه بناء على نصيحة هيئة الطيران المدني البريطانية.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتزعت الخطوط القطرية لقب أفضل ناقلة في العالم من الخطوط الإماراتية، لتحصل على هذه الجائزة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك في حفل "سكاي تراكس" العالمية لشركات الطيران 2017، الذي أقيم خلال معرض باريس الجوي.كما أن الشركة القطرية عضو في تحالف "Oneworld" العالمي الحائز جوائز عديدة، منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس سنة 2015 للعام الثالث على التوالي.وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً، بالإضافة إلى 14.250 رحلة يومياً.