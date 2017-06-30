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Culture

اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ومهرجان قرطاج الدولي

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - أمضى البريد التونسي، الجمعة، اتفاقية شراكة مع مهرجان قرطاج الدولي تعنى بتامين بيع حصة من تذاكر الدخول الى المهرجان عبر الأنترنات مع الدعم المادي واللوجستي لضمان افضل سبل نجاح الدورة 53 للمهرجان.

كما تشمل هذه الاتفاقية التي تولـى امضاءها الرئيس المدير العام للبريد التونسي، معز شقشوق ومدير الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، مختار الرصاع ومدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، علي المرموري، إصدار طابع بريدي بمناسبة الذكرى 60 للموسيقى التونسية وذلك يوم 13 جويلية 2017 تاريخ افتتاح الدورة 53 للمهرجان.

واكد الرئيس المدير العام للبريد التونسي، أن هذه الدورة ستكون فرصة لبداية شراكة متينة ومتميزة بين البريد التونسي ومهرجان قرطاج الدولي لدعم الثقافة والفنون وتقريبها من الحرفاء والمواطنين بما يساهم في مزيد ترسيخ دور البريد التونسي باعتباره مرفق عمومي بامتياز.
ومن جانبه اكد مدير الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي، مختار الرصاع اهمية هذه الشراكة مع البريد التونسي الذي سيمكن، بمقتضى هذه الشراكة، التونسيين بمختلف مناطق البلاد من متابعة العروض المتنوعة و الثرية لمهرجان قرطاج الدولي في دورته 53 ولاحظ مدير عام المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، علي المرموري، ان هذه الشراكة مع مهرجان قرطاج الدولي تعد الاولى من نوعها باعتباره أحد أهمّ التظاهرات الثقافية في تونس خاصة وان البريد التونسي يعد الأقرب إلى المواطن بفضل شبكة مكاتبه في كامل أنحاء الجمهورية.



Publié le:2017-06-30 21:06:27

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