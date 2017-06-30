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كأس القارات 2017 | ألمانيا تفوز على المكسيك وتواجه الشيلي في النهائي

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - تأهل المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس القارات لكرة القدم، بعد فوزه، مساء امس الخميس بسوتشي الروسية، على نظيره المكسيكي بأربعة أهداف لهدف في الدور نصف النهائي.
وسجل لألمانيا كل من ليون غوريتسكا في الدقيقتين 5 و7، وتيمو ويرنير وأمين يونس في الدقيقتين 59 و91 فيما سجل هدف المكسيك الوحيد "ماركو فابيان" في الدقيقة 89.

وسيواجه المنتخب الألماني في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل في سان بطرسبورغ، منتخب الشيلي الفائز على البرتغال 3- صفر بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في أولى مباريات الدور نصف النهائي للبطولة، بينما تواجه المكسيك منتخب البرتغال في موسكو في مباراة المركز الثالث.
والتقت ألمانيا مع الشيلي في دور المجموعات للبطولة وتعادلتا بهدف لمثله في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها ألمانيا المباراة النهائية لكأس القارات، وكانت أفضل نتيجة لها المركز الثالث سنة 2005 على أرضها عندما تغلبت على المكسيك.
وكانت المكسيك والبرتغال التقتا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى وتعادلتا بهدفين لمثلهما.

ر- م ف

Publié le:2017-06-30 00:14:03

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