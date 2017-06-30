اكثر من 40 عرضا في الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي من 8 جويلية الى 26 اوت

واشار مرابط الى ان هذه الدورة التي اختير لها شعار " الحمامات كيما تحبها" هي دورة جديدة وبطموحات جديدة وافكار جديدة لمهرجان عريق ومتفرد منفتح على محيطه القريب والبعيد.
وبين ان الدورة الجديدة ستتوزع على فضاءات مختلفة منها الفضاءات الخارجية "اوت دوور" ولاسيما بالبرج الاثري بالحمامات حيث سيتم تقديم سلسلة من العروض الفنية المجانية من 8 الى 14 جويلية قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 15 جويلية.
واشار الى ان افتتاح المهرجان سيكون بعرض مسرحي لتوفيق الجبالي 30 سنة مرت يروي مساهمة التياترو في المسيرة المسرحية التونسية منذ تاسيسيه سنة 1987 تحت عنوان "30 وانا حاير فيك" وليعطي بذلك اشارة انطلاق العروض الداخلية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات والتي ستتوج بعرض ختامي للفنان التونسي المتالق انور براهم .
وسيتم في اطار العروض الداخلية للمهرجان تقديم ما لا يقل عن 31 عرضا متنوعا بين الموسيقى والرقص والغناء والسينما من تونس ومن الخارج من بينها بالخصوص عرض الحلفاوين الشعبية وتكريم للفنان الشعبي الهادي حبوبة في عمل لسمير العقربي الذي يحاول رسم مسيرة حبوبة الفنان ومسيرة الفن التونسي وخاصة الفنانة صليحة.
وسيتم في اطار هذه الدورة تنظيم سهرة فنية تحييها الفنانة اللبنانية هيام يونس والفنان التونسي القدير عدنان الشواشي يوم 25 جويلية احتفالا بعيد الجمهورية بالاضافة الى عرض للفن المصري يوم 18 اوت.
ويتضمن برنامج الدورة 53 مجموعة اخرى من العروض التي هي اقرب الى اللقاءات الفكرية التي اختير لها اسم "مجالس" والتي سيلتقى فيها ثلة من المفكرين والفلاسفة للتحاور وتبادل الاراء والافكار بالاضافة الى برمجة داخلية بدار سيبستيان ومن بينها بالخصوص ليلة الكمان وليلة المسرح وليلة الرقص.
وابرز المرابط ان المهرجان سعى بالخصوص الى وضع برمجة تستجيب لكل الاذواق وتحافظ على مساندة المهرجان لمختلف الاشكال والانماط الفنية الاصيلة والمجددة والشبابية ويكون فضاء للتجديد والتعلم وتطوير التجارب مبينا ان جانبا هاما من ميزانية المهرجان التي قدرت ب1 مليون و 650 الف دينار وجهت لتمويل العروض المجانية التي برمجت خارح اسوار المهرجان والتي ستصل الى مدينة قربة ولتمويل عروض مجانية بدار سيبستيان.
اما بالنسبة لبرنامج المهرجان فسيكون على النحو التالي:
من 8 الى 14 جويلية عروض بالبرج الاثري بالحمامات
15 جويلية الافتتاح "30 سنة مرت" لتوفيق الجبالي
16 جويلية عرض موسيقي "الحلفاوين الشعبية"
17 جويلية عرض ياسين يولعراس موسيقى
18 جويلية عرض موسيقي دياغو السيغالا
19 جويلية سيرين قنون عرض مسرحي القارب "الرادو"
جويلية عرض موسيقى لاغسمو بوكينو 21
جويلية عرض موسيقي "طائر" حسان الدوس22
23 جويلية سهرة مغنية البلوز الامركية باث هارت
جويلية جويلية هيام يونس وعدنان الشواشي 25
26 جويلية عرض لفلم "فاليريان ومدينة الالف كوكب" للمخرج الفرنسي لوك بيسون
27 جويلية عرض للفنان التونسي زياد غرسة
28 جويلية عرض راقص لنجيب خلف الله "فوس كوشج "
29 جويلية سهرة غنائية حزائرية مع فرقة بابيلون التي اشتهرت باغنية 'زينة"
30 جويلية عرض موسيقي للمصري ثامر ابو غزالة والفنانة دينا الوديدي
1 اوت عرض موسيقي للفرقة المالية "تيناريوان"
3 اوت عرض موسيقي لبنى نعمان وروضة عبد الله
4 اوت عرض لالهام المدفعي وبديعة بوحريزي
5 اوت عرض مسرحي لوليد دغسني
6 اوت عرض موسيقي ريشارد بونان
8 اوت عرض للفرقة الفلسطينية من الشباب "فورتي سافن 47 ساول"
9 اوت عرض مسرحي حديث الاجبال لمركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة
10 اوت عرض موسيقي "البور وزي"
11 اوت عرض للمغنية لينا شاماميان والموسيقي وجدي الرياحي
12 اوت عرض موسيقي "حبوبة يرقص ويغني"
13 اوت عرض مسرحي ليلى طوبال "حورية"
16 اوت عرض مسرحي المجموعة البنانية بار فاروق
17 اوت عرض موسيقي للفنانة كاليبسو روز الترنيداد
18 اوت محمد منير من مصر
19 اوت عرض موسيقي "جادو" لفايز علي فايز وتيت روبان
21 اوت عرض مسرحي لسعد بن عبد الله" التالي"
23 اوت عرض رقص بلانكا لي
26 اوت عرض الاختتام انور براهم وات/ م ت
Publié le:2017-06-30 10:53:51
Par:mongi (Tunisia )
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