اكثر من 40 عرضا في الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي من 8 جويلية الى 26 اوت

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 10:53:51

- اكثر من 40 عرضا فنيا وفرجويا بين موسيقى ومسرح وغناء سيتم تقديمها في اطار الدورة 53 لمهرجان الحمامات الدولي التي ستلتئم هذه السنة من 8 جويلية الى 26 اوت وفق ما اعلنه مديرة المهرجان معز المرابط خلال الندوة الصحفية التي التامت مساء الخميس بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات.واشار مرابط الى ان هذه الدورة التي اختير لها شعار " الحمامات كيما تحبها" هي دورة جديدة وبطموحات جديدة وافكار جديدة لمهرجان عريق ومتفرد منفتح على محيطه القريب والبعيد.وبين ان الدورة الجديدة ستتوزع على فضاءات مختلفة منها الفضاءات الخارجية "اوت دوور" ولاسيما بالبرج الاثري بالحمامات حيث سيتم تقديم سلسلة من العروض الفنية المجانية من 8 الى 14 جويلية قبل الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 15 جويلية.واشار الى ان افتتاح المهرجان سيكون بعرض مسرحي لتوفيق الجبالي 30 سنة مرت يروي مساهمة التياترو في المسيرة المسرحية التونسية منذ تاسيسيه سنة 1987 تحت عنوان "30 وانا حاير فيك" وليعطي بذلك اشارة انطلاق العروض الداخلية بمسرح الهواء الطلق بالحمامات والتي ستتوج بعرض ختامي للفنان التونسي المتالق انور براهم .وسيتم في اطار العروض الداخلية للمهرجان تقديم ما لا يقل عن 31 عرضا متنوعا بين الموسيقى والرقص والغناء والسينما من تونس ومن الخارج من بينها بالخصوص عرض الحلفاوين الشعبية وتكريم للفنان الشعبي الهادي حبوبة في عمل لسمير العقربي الذي يحاول رسم مسيرة حبوبة الفنان ومسيرة الفن التونسي وخاصة الفنانة صليحة.وسيتم في اطار هذه الدورة تنظيم سهرة فنية تحييها الفنانة اللبنانية هيام يونس والفنان التونسي القدير عدنان الشواشي يوم 25 جويلية احتفالا بعيد الجمهورية بالاضافة الى عرض للفن المصري يوم 18 اوت.ويتضمن برنامج الدورة 53 مجموعة اخرى من العروض التي هي اقرب الى اللقاءات الفكرية التي اختير لها اسم "مجالس" والتي سيلتقى فيها ثلة من المفكرين والفلاسفة للتحاور وتبادل الاراء والافكار بالاضافة الى برمجة داخلية بدار سيبستيان ومن بينها بالخصوص ليلة الكمان وليلة المسرح وليلة الرقص.وابرز المرابط ان المهرجان سعى بالخصوص الى وضع برمجة تستجيب لكل الاذواق وتحافظ على مساندة المهرجان لمختلف الاشكال والانماط الفنية الاصيلة والمجددة والشبابية ويكون فضاء للتجديد والتعلم وتطوير التجارب مبينا ان جانبا هاما من ميزانية المهرجان التي قدرت ب1 مليون و 650 الف دينار وجهت لتمويل العروض المجانية التي برمجت خارح اسوار المهرجان والتي ستصل الى مدينة قربة ولتمويل عروض مجانية بدار سيبستيان.اما بالنسبة لبرنامج المهرجان فسيكون على النحو التالي:من 8 الى 14 جويلية عروض بالبرج الاثري بالحمامات15 جويلية الافتتاح "30 سنة مرت" لتوفيق الجبالي16 جويلية عرض موسيقي "الحلفاوين الشعبية"17 جويلية عرض ياسين يولعراس موسيقى18 جويلية عرض موسيقي دياغو السيغالا19 جويلية سيرين قنون عرض مسرحي القارب "الرادو"جويلية عرض موسيقى لاغسمو بوكينو 21جويلية عرض موسيقي "طائر" حسان الدوس2223 جويلية سهرة مغنية البلوز الامركية باث هارتجويلية جويلية هيام يونس وعدنان الشواشي 2526 جويلية عرض لفلم "فاليريان ومدينة الالف كوكب" للمخرج الفرنسي لوك بيسون27 جويلية عرض للفنان التونسي زياد غرسة28 جويلية عرض راقص لنجيب خلف الله "فوس كوشج "29 جويلية سهرة غنائية حزائرية مع فرقة بابيلون التي اشتهرت باغنية 'زينة"30 جويلية عرض موسيقي للمصري ثامر ابو غزالة والفنانة دينا الوديدي1 اوت عرض موسيقي للفرقة المالية "تيناريوان"3 اوت عرض موسيقي لبنى نعمان وروضة عبد الله4 اوت عرض لالهام المدفعي وبديعة بوحريزي5 اوت عرض مسرحي لوليد دغسني6 اوت عرض موسيقي ريشارد بونان8 اوت عرض للفرقة الفلسطينية من الشباب "فورتي سافن 47 ساول"9 اوت عرض مسرحي حديث الاجبال لمركز الفنون الركحية والدرامية بقفصة10 اوت عرض موسيقي "البور وزي"11 اوت عرض للمغنية لينا شاماميان والموسيقي وجدي الرياحي12 اوت عرض موسيقي "حبوبة يرقص ويغني"13 اوت عرض مسرحي ليلى طوبال "حورية"16 اوت عرض مسرحي المجموعة البنانية بار فاروق17 اوت عرض موسيقي للفنانة كاليبسو روز الترنيداد18 اوت محمد منير من مصر19 اوت عرض موسيقي "جادو" لفايز علي فايز وتيت روبان21 اوت عرض مسرحي لسعد بن عبد الله" التالي"23 اوت عرض رقص بلانكا لي26 اوت عرض الاختتام انور براهم وات/ م ت