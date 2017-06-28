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Sport

( لا يمكن الاحتفاظ بحاتم بن عرفة في النادي لاسباب مالية'' ( رئيس نادي نيس الفرنسي'')

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - نقلت مصادر اعلامية فرنسية عن رئيس نادي اولمبيك نيس جون بيير ريفير قوله انه لم يعد من الممكن الاحتفاظ بحاتم بن عرفة في صفوف النادي خلال الموسم المقبل مشيرا الى انه لا يمكن الاحتفاظ ببن عرفة في نفس الوقت مع بالوتيلي الذي تم تمديد عقده مشيرا الى ان النادي تعاقد مع ثلاثة لاعبين وهم ليس ميلو وماكينغو وتاميزي.
واكد رئيس النادي على انه لدواعي مالية لا يمكن تجديد التعاقد مع لاعب باريس سان جرمان حاتم بن عرفة.



Publié le:2017-06-28 18:15:45

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