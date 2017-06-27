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قاضية أميركية تلزم إيفانكا ترامب بالادلاء بافادتها في تهمة «التقليد»

Mardi 27 Juin 2017
وكالات - ألزمت قاضية أميركية إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته المقربة بالإدلاء بإفادتها شخصيا، في إطار شكوى رفعتها العلامة التجارية الإيطالية "أكوازورا" ضد علامتها للأحذية بتهمة التقليد.

وردت القاضية كاثرين فورست من دائرة نيويورك في قرار صدر الجمعة حجة دونالد ترمب بوجوب إعفاء ابنته من المثول، بسبب عملها كمستشارة في البيت الأبيض، ورأت القاضية أنه على الرغم من «قيود الوقت الواضحة التي تواجهها السيّدة ترمب بالتأكيد في الوقت الحاضر، إلا أنّه من الصحيح أنها ضالعة شخصياً في الأحداث التي تتناولها هذه الشكوى».

وحددت القاضية مدة الإفادة بساعتين فقط، لكنّها حكمت بأنه يفترض أن تتم في واشنطن بحلول أكتوبر المقبل.

وكانت علامة «أكوازورا» الفاخرة قدمت شكوى فيدرالية ضد إيفانكا لاتهامها بتقليد أحد أشهر صنادلها المعروف باسم «وايلد ثينغ» بصورة شبه تامة وتنشرها تحت اسم «هيتي»، وتستهدف الشكوى بتهمة التقليد والمنافسة غير النزيهة إيفانكا وشريكها مارك فيشر.

وتباع صنادل "وايلد ثينغ" في الولايات المتحدة بسعر 785 دولارا، فيما تباع صنادل "هيتي" المقلدة والعائدة لإيفانكا أقل بنحو 150 دولارا.

وتطالب الشركة الإيطالية بحظر بيع «هيتي» وتوزيعه، وبدفع عطل وضرر بقيمة غير محددة.

Publié le:2017-06-27 10:26:39

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