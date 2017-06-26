20 شابا من الجزائر يشاركون في بطولة تونس للمكعب السحري

Lundi 26 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-26 20:40:03

- يغادر فريق المكعب السحري الجزائر متوجها نحو تونس وذلك قصد المشاركة ضمن منافسات بطولة تونس المفتوحة للمكعب السحري التي ستحتضن فعالياتها مدينة سوسة خلال الفترة الممتدة مابين 28 و 29 جوان الجاري .وتتكون البعثة الجزائرية المشاركة في هذه التظاهرة من 20 شابا و التي تأطرها الجمعية الدولية للمكعب السحري.وتأتي هذه المشاركة ضمن هذه المنافسة العالمية والتي تعتبر الأولى من نوعها من حيث العدد بالنسبة لمثل هذه الرياضة الفكرية ، في إطار تهيئ هؤلاء للعديد من الاستحقاقات الدولية القادمة وإكسابهم مايكفي من التنافسية ذات المستوى العالي وإعدادهم لكأس العالم التي سيشارك فيها 06 من البعثة شهر جويلية القادم بفرنسا.وأكد زوبير لبيهات الذي يشغل مسؤول البعثة إلى تونس أن الطموحات كبيرة في تحقيق إنجازات جديدة للجزائر وقال ''سبق لنا أن حققنا نتائج باهرة في المحافل الدولية اخرها كان الترتيب الجيد في بطولة المغرب كما نحوز على الرقم الافريقي في اختصاص 3*3 لياسين بطاهر الذي سيدخل المنافسة للمحافظة على رقمه. ونتطلع في هذه البطولة للحفاظ على سجل هذه النجاحات والبحث عن آفاق أرحب نساير بها إيقاع التطور الذي يشهده هذا النوع من الرياضة''.