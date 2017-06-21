النادي الصفاقسي يفوت في الصدارة بعد تعادله مع بلاتينيوم 1-1

Mercredi 21 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 20:53:20

- تعادل النادي الصفاقسي مع بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي بنتيجة 1-1 اليوم في ملعب رويل بوفكانغ بمدينة روستنبرغ ( جنوب افريقيا) في اطار الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( المجموعة الثانية).وسجل بونجي نتولي د58 هدف السبق لبلاتينيوم قبل ان يتمكن ماهرالحناشي من التعديل لفائدة النادي الصفاقسي د76 .انطلقت المباراة بملعب رويل بوفكانغ بمدينة روستنبرغ ( جنوب افريقيا) بنسق بطيء في طقس بارد وفي غياب شبه كلي للجماهير.وبدا جليا ان النادي الصفاقسي امام تحد غير صعب في فرض اسبقيته على الميدان امام فريق محلي لم يظهر امكانيات كبيرة فرديا او جماعيا .كان زملاء الحناشي الاكثر مبادرة في الشوط الاول فيما وجد فريق بلاتينيوم صعوبة في بناء الهجومات امام حسن تمركز لاعبي خط وسط فريق النادي الصفاقسي الذي غاب عنه مدربه جورج اكوستا وحارسه رامي الجريدي ( المعاقب) ولاعب خط الوسط كريم العواضي .وجاءت اولى محاولات النادي الصفاقسي عن طريق ندوي د18 عندما سدد كرة ارضية تلقفها حارس بلاتينيوم قبل ان يرد مبامينا د20 بتصويبة تصدى لها الحارس قعلول .وكان النادي الصفاقسي قادرا على تجسيم محاولاته الهجومية لكنه لم يوفق في ذلك وسدد اللاعب سوكاري كرة عالية رغم موقعه المناسب امام المرمى د37 وتسرب الحناشي في اكثر من مرة من جهة الجناح لكنه لم ينهى محاولاته بالشكل المطلوب .وكانت محاولته الابرز في د45 عندما تسلل وسط منطقة الجزاء لكنه صوب عاليا.في الشوط الثاني رفع نادي بلاتنيوم من نسق لعبه وتمكن اثر تبادل كروي ثلاثي من جهة اليمين من ان يفتتح التسجبل بواسطة المهاجم بونجي نتولي د58 الذي تلقى تمريرا جانبيا وتدخل برجله قبل الحارس قعلول ليحول وجهة الكرة الى داخل مرمى حارس النادي الصفاقسي.وفرض هدف بلاتينيوم على النادي الصفاقسي الترفيع في نسق لعبه بحثا عن التدارك.ونفذ دقدوق مخالفة مرت عالية د60 وانتظر النادي الصفاقسي انتظر د76 عندما تبادل ماهر الحناشي كرة مع زميله شواط وتمكن من التعديل 1/1 .واكتفى النادي الصفاقسي بنقطة واحدة من التعادل 1-1 ليرفع رصيده الى 7 نقاط وفوت في مركز الصدارة لمولودية الجزائر ب8 نقاط .وكان فريق مولودية الجزائر فاز على نادي مبابان سوالوز السوازيلاندي بنتيجة (2-1) في المباراة التي دارت امس الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر .ويتصدر فريق المولودية المجموعة برصيد 8 نقاط بينما يحتل النادي الصفاقسي المركز الثاني بسبع نقاط في حين يتواجد نادي مبابان سوالوز في المركز الثالث بمجموع 4 نقاط ثم بلاتينيوم في المركز الرابع الاخير بنقطتين.ادار المباراة الحكم الكامورني انطوم ايسومامثل النادي الصفاقسي كل من/ محمد الهادي قعلول/ هاني عمامو/حسام دقدوق/ حمزة مثلوثي / ياسين مرياح / وسيم كمون/ ماهر الحناشي /علاء المروزقي عوضه الحباسي / كنغسلاي سوكاري/ وسيم كمون عوضه فراس شواط د65 / فالو ندوي