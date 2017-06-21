الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم : لا مجال للخلط بين الرياضة والسياسة

Mercredi 21 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 18:35:56

- ذكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) أنه من ضمن المبادئ التي تعد من القيم الأساسية للحركة الأولمبية، هي حاجة جميع المستفيدين من الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة للاحترام الشديد وللحيادية والاستقلالية، خاصة على المستوى السياسي في إطار شبكة عمل الأحداث الرياضية التي يشاركون بها.ضمان احترام هذه المبادئ من الحيادية والاستقلالية جزء من المهام القانونية لكل من CAF و FIFA، وكذلك من ضمن التزامات الاتحادات الأعضاء.ولاحظ الكاف بعض التصرفات غير المناسبة بهذا الصدد مؤخراً من قبل ممثلي أندية معينة ومنتخبات تتنافس في مسابقات CAF، معتبرا أن هذه التصرفات لا مجال لتواجدها في المسابقات الرياضية.ودعا الاتحاد أصحاب المصلحة المعنيين بأن يسود الاحترام، بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد، مؤكدا أنه سيكون يقظاً فيما يخص احترام هذه المبادئ الخاصة بالحيادية والاستقلالية في كل المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته.يجب أن يكون هناك اهتمام خاص من جميع اللجان المنظمة لمسابقات CAF، بما في ذلك لجنة CAF المنظمة لبطولات الأندية، وكذلك مراقبي المباريات والمنسقين العامين لمثل هذه الوقائع تحديداً.مراقبو المباريات والمنسقون العامون سيقومون برفع التقارير اللازمة، وبناء عليها ستقوم اللجان المنظمة المختصة باتخاذ العقوبات المناسبة بما يتفق مع اللوائح المطبقة.