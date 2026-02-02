جندوبة: فرق الشركة التونسية للكهرباء والغاز تواصل تدخلاتها لإصلاح الاعطاب التي تسببت فيها الرياح

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/650c8f67933706.09034699_lnihkjmeopgfq.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل فرق فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بجندوبة تدخلاتها الرامية الى إصلاح الاعطاب التي جدت خلال اليومين المنقضيين بعدد من معتمديات الجهة وقراها، وفق عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالجهة.

وبين ذات المصدر ذاته لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان التدخلات، التى يتواصل بعضها، شملت منطقتي سوق السبت والعزيمة بمعتمدية جندوبة وبني مطير بمعتمدية فرنانة وبوهرتمة وبولعابة والشواولة وبلطة وكساب بمعتمدية بلطة بوعوان ومعتمديتي بوسالم وطبرقة والفايجة وعين سلطان وكاف النسور بمعتمدية غار الدماء.

وكانت الجهة قد عرفت خلال يومي السبت والاحد المنقضيين، هبوب رياح قوية وصلت الى 100 كلم في الساعة في مرتفعات طبرقة وتسببت في سقوط عدد من الأشجار الثابتة.