عرض ''مديح الايادي'' في افتتاح مهرجان النحلة بسجنان

Dimanche 18 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 08:33:09

- انطلقت، مساء السبت فعاليات للدورة 22 من مهرجان النحلة بسجنان التي تتواصل الى غاية 24 جوان 2017 بحفل جماهيري مفتوح تحت شعار "مديح الايادي".وواكب الحفل عدد غفير من عشاق المهرجان والفنون بانواعها من كافة الفئات والشرائح المجتمعية والعمرية، كما حضره والي بنزرت، محمد قويدر الى جانب عدد من ممثلي السلط المحلية ومكونات المجتمع المدني.وتضمن افتتاح المهرجان، الذي يعد من ابرز المواعيد الثقافية المميزة لمدينة سجنان، عروضا للفروسية الى جانب تظاهرة الايام الثقافية للخزف البربري، الذي ينتظر ان يصبح قريبا من التراث الانساني العالمي ضمن منظمة اليونسكو.وقد احيا الحفل الافتتاحي المطرب التونسي عبد الوهاب الحناشي، الذي انشد باعذب الالحان والاغاني التي رددها الجمهور الحاضر مستمعا بحلاوة الفن التونسي الاصيل.ويشار الى ان فقرات الدورة 22 لمهرجان النحلة بسجنان تضم عرضا مسرحيا هزليا للفكاهي عبد القادر دخيل يوم الاحد 18 جوان بفضاء المدرسة الاعدادية وعرض غنائي للفنان نور الدين الباجي ليلة الاثنين 19 جوان بذات المدرسة بالاضفة الى عرض تنشيطي سحري للفنان عبد الستار بوعصيدة.كما سيكون رواد المهرجان على موعد مع الفنان قاسم كافي ليلة الخميس 22 جوان لتيختتم المهرجان بحفل تحييه الفنانة زينة القصرينية ليلة السبت 24 جوان بفضاء اعدادية سجنان.