ليستر سيتي يضم المدافع ''ماغواير'' مقابل 19 مليون أورو

وبات ماغوايير (24 عاما) أول لاعب يضمه المدرب "كريغ شيكسبير" منذ تثبيته في منصبه بعقد لثلاث سنوات، الاسبوع الماضي، بعدما قاد الفريق في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنصرم عقب إقالة الايطالي "كلاوديو رانييري" الذي قاد الفريق الى لقبه الأول في البطولة عام 2016، وذلك في أعقاب سلسلة من النتائج السيئة.
ويلتحق "ماغوايير" بفريقه الجديد مطلع جويلية المقبل في تربص إعدادي في النمسا.
وانهى "ليستر سيتي" الموسم في المركز الثاني عشر، في حين هبط "هال سيتي" الى الدرجة الثانية.
Publié le:2017-06-16 13:02:39
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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