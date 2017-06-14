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سفيرة واشنطن في الدوحة تغادر منصبها

Mercredi 14 Juin 2017
وكالات - أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر الثلاثاء أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية تعصف بحلفاء الولايات المتحدة الخليجيين منذ سنوات.

وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر الثلاثاء "هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات سفيرة للولايات المتحدة الى قطر، كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع".

ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا اذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها، ويغادر كثيرون من السفراء الأمريكيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.

وتأتي مغادرتها وسط إشارات مختلطة من واشنطن حول الازمة الخليجية حين قطعت المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات المتحدة العلاقات مع قطر، وتتهم هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم لمنظمات متطرفة، وترفض قطر بشدة تلك الاتهامات.


وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للخطوة السعودية لكن مسؤولين أميركيين آخرين كانوا أكثر حذرا ودعوا الى الحوار لانهاء الازمة.

عينت شيل سميث سفيرة لدى الدولة الخليجية من قبل الرئيس السابق باراك اوباما في 2014.

والشهر الماضي عبرت عن عدم ارتياحها للاحداث السياسية في الولايات المتحدة في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت على تويتر بعد ساعات على إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في خطوة مفاجئة "بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ من عبر البحار على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن علي أن امضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديموقراطيتنا ومؤسساتنا".

تستضيف قطر قاعدة العيديد الأمريكية الجوية التي يننتشر فيها نحو 10 آلاف جندي أمريكي.

Publié le:2017-06-14 11:03:07

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1 de 1 commentaires pour l'article 144057

Kamelwww  (France)  |Mercredi 14 Juin 2017 à 11h 22m |           

تذهب هذه السفيرة ويأتي غيرها... ولا فائدة لدينا من أمريكا.
هذه دولة مسيطرة، لا تعرف غير لغة القوة... ونحن العرب ليست لدينا قوة كي نشكمها.
...إنما نرفع التحيات للفيتنامينيين الذين هزموها ولقنوها درسا في فنون الحرب بين 1955 و 1975.




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