السفير الإماراتي بواشنطن: لا يوجد جانب عسكري في التحركات ضد قطر

Mardi 13 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-13 23:01:53

- قال سفير الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد جانب عسكري للخطوات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر، والتي تتهمها تلك الدول بدعم الإرهاب.وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن: “لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله”، مضيفًا أن “قائمة محددة من المطالب لقطر ستقدّم للولايات المتحدة قريبًا جدًا”.وتابع قائلاً: “لقد تحدثت والتقيت وزير الدفاع الأمريكي الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير، وقدمنا لهم تأكيدات تامة أن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر-بأي حال من الأحوال- على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها”.