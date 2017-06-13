السفير الإماراتي بواشنطن: لا يوجد جانب عسكري في التحركات ضد قطر

وأضاف السفير يوسف العتيبة للصحفيين في واشنطن: “لا يوجد على الإطلاق جانب عسكري لأي شيء نفعله”، مضيفًا أن “قائمة محددة من المطالب لقطر ستقدّم للولايات المتحدة قريبًا جدًا”.
وتابع قائلاً: “لقد تحدثت والتقيت وزير الدفاع الأمريكي الجنرال (جيم) ماتيس أربع مرات في الأسبوع الأخير، وقدمنا لهم تأكيدات تامة أن الخطوات التي اتخذناها لن تؤثر-بأي حال من الأحوال- على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها”.
Publié le:2017-06-13 23:01:53
Par:Titeuf (Switzerland )
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