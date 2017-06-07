تنظيم ''داعش'' الارهابي يتبنى هجمات طهران

Mercredi 07 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-07 11:20:31

- أعلن تنظيم “داعش” الارهابي مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على البرلمان الإيراني وضريح آية الله الخميني جنوب طهران اليوم الأربعاء، في عمليتين شبه متزامنين أسفرتا عن مقتل ما يصل إلى 8 أشخاص.ويعد هذا أول هجوم يتبناه تنظيم الدولة الارهابي في جمهورية إيران الإسلامية .وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم: “مقاتلون من الدولة الإسلامية يهاجمون ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران”.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة الاستخبارات قوله إن السلطات أحبطت مخططًا إرهابيًا آخر وألقت القبض على “فريق إرهابي”.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن مسلحين اقتحموا البرلمان الإيراني الذي يعرف باسم مجلس الشورى الإسلامي وفتحوا النار عند مرقد آية الله الخميني على بعد كيلومترات قليلة جنوبي العاصمة طهران صباح اليوم الأربعاء.