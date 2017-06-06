Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El-Ahat  
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هيثم المكي يعتذر للتونسيين المقيمين بقطر بعد أن وصفهم باللاجئين وفاقدي السند ؟؟؟

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - سخر كرونيكور اذاعة موزاييك هيثم المكي الثلاثاء من التونسيين المقيمين في قطر وذلك على خلفية قطع بعض الدول للعلاقات مع الدوحة.

ووصف هيثم المكي التونسيين المقيمين في قطر ب"الكلاب اللاجئة" و"فاقدي السند" حسب تعبيره, مشيرا الى ضرورة استعداد تونس لاحتضان تلك " الكلاب السائبة".
وقد أثار تصريح هيثم المكي موجة استنكار واسعة لدى التونسيين الذين استغربوا من الخطاب المتدنّي الذي استعمله هذا الأخير في التعليق على قطع العلاقات مع الدوحة.

هيثم المكي يعتذر
وعلى اثر ردود الأفعال المستنكرة كتب هيثم المكي التدوينة التالية :

للتوانسة اللي في قطر : كلامي اليوم ما كانش يستهدفكم، و لا حتى يستهدف البعض منكم. كلامي استهدف أبواق قطر في تونس، و هو تنويعة على كلام شفيق جراية عن "كلابو" و "كلاب كمال لطيف". كي طاح شفيق، استعملت نفس الاستعارة تقريبا، للسخرية من كلابو اللي باش يتشردوا و يتيتموا الخ الخ.
يعني الكلام على ناس يعيشوا في تونس، أما يخدموا مكلفين بمهمة عند قطر، كيما غيرهم مكلف من طرف دول أخرى، و ما عندو حتى علاقة بالتوانسة اللي عايشين في قطر. نفهم أن الانسان اللي ما سمعش أعداد أخرى مشابهة يفهم بالغالط، خاطر الناس ماهيش تسمع فيا كل يوم، و خاصة الصياغة كانت سيئة و تؤسس لسوء الفهم، و هاذي maladresse مني وجب تصويبها. المهم نؤكد : ما كان عندي حتى قصد للتعرض لأولاد بلادنا اللي في قطر ولا في غيرها، و هذا نقول فيه قدر فيهم، موش حاجة أخرى.
غدوة نصحح في موزاييك، و نعتذر على الصياغة الحمقاء اللي سببت سوء التفاهم هذا.




Publié le:2017-06-06 02:47:12

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2 de 2 commentaires pour l'article 143701

Momo1  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2017 à 03h 14m |           
يجب مقاظاته بتهمة الثلب؟على أ ن تكون الإدعاءات منفصلة؟تقول على غيرك كلاب؟قولهالهم فى وجوههم كان تنجم؟توهذا مستوى؟إن الشيء من مأتاه لايستغرب_:؟قالوصحافى

Kamel62  (Tunisia)  |Mardi 06 Juin 2017 à 03h 05m |           
مهوش منو ملي يخدمو فيه ،ضحكولو تمد على طولو



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