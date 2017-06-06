ووصف هيثم المكي التونسيين المقيمين في قطر ب"الكلاب اللاجئة" و"فاقدي السند" حسب تعبيره, مشيرا الى ضرورة استعداد تونس لاحتضان تلك " الكلاب السائبة".
وقد أثار تصريح هيثم المكي موجة استنكار واسعة لدى التونسيين الذين استغربوا من الخطاب المتدنّي الذي استعمله هذا الأخير في التعليق على قطع العلاقات مع الدوحة.
هيثم المكي يعتذر
وعلى اثر ردود الأفعال المستنكرة كتب هيثم المكي التدوينة التالية :
للتوانسة اللي في قطر : كلامي اليوم ما كانش يستهدفكم، و لا حتى يستهدف البعض منكم. كلامي استهدف أبواق قطر في تونس، و هو تنويعة على كلام شفيق جراية عن "كلابو" و "كلاب كمال لطيف". كي طاح شفيق، استعملت نفس الاستعارة تقريبا، للسخرية من كلابو اللي باش يتشردوا و يتيتموا الخ الخ.
يعني الكلام على ناس يعيشوا في تونس، أما يخدموا مكلفين بمهمة عند قطر، كيما غيرهم مكلف من طرف دول أخرى، و ما عندو حتى علاقة بالتوانسة اللي عايشين في قطر. نفهم أن الانسان اللي ما سمعش أعداد أخرى مشابهة يفهم بالغالط، خاطر الناس ماهيش تسمع فيا كل يوم، و خاصة الصياغة كانت سيئة و تؤسس لسوء الفهم، و هاذي maladresse مني وجب تصويبها. المهم نؤكد : ما كان عندي حتى قصد للتعرض لأولاد بلادنا اللي في قطر ولا في غيرها، و هذا نقول فيه قدر فيهم، موش حاجة أخرى.
غدوة نصحح في موزاييك، و نعتذر على الصياغة الحمقاء اللي سببت سوء التفاهم هذا.
Publié le:2017-06-06 02:47:12
Par:momo1 (Tunisia )
Sur:هيثم المكي يعتذر للتونسيين المقيمين بقطر بعد أن وصفهم باللاجئين وفاقدي السند ؟؟؟