زين الدين زيدان يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا كمدرب

Dimanche 04 Juin 2017

بــاب نــات - دخل الفرنسي ذو الاصل الجزائري زيدان الدين زيدان تاريخ دوري أبطال أوربا كمدرب بفوزه يوم السبت بالقب مع الفريق الملكي، بعد أن أصبح أول مدرب منذ 27 عاما يحتفظ بلقب المسابقة القارية الأبرز، بعدما دون اسمه كلاعب مع ريال مدريد بهدف يعتبر الأجمل في نهائي 2002.



ولم يحقق أي مدرب هذا الانجاز مند أريغو ساكي مع ميلان الايطالي عامي 1989 و1990، ليصبح زيدان أول مدرب يحققه في الصيغة الحديثة للمسابقة التي دخلت حيز التطبيق سنة 1993.



وحقق ساكي انجازه في سن الرابعة والأربعين، وهو نفس عمر زيدان، لكن الفارق أن ساكي كان غير معروف على مستوى واسع كلاعب، بينما دون زيدان اسمه في سجل عظماء اللعبة.



وتولى زيدان مسؤولية الجهاز الفني لريال في جانفي 2016، في أول تجربة له مع فريق أول، بعدما كان مساعدا لمدرب الريال السابق الايطالي كارلو أنشيلوتي، قبل أن يخوض تجربة مع الفريق الرديف.



وبعد أقل من خمسة أشهر، بات أول فرنسي يحرز لقب دوري الأبطال كلاعب ومن ثم كمدرب.

وأكمل موسمه الأول بالفوز بالكأس الممتازة الأوروبية، وفي نهاية العام 2016 أحرز كأس العالم للأندية.

وبعد سنة، أضاف زيدان الى رصيده لقب الدوري الاسباني (الأول لريال منذ 2012) والاحتفاظ بلقب دوري الأبطال، محققا للنادي الملكي ثنائية أحزرها للمرة الأخيرة عام 1958.

ر/ زهو



Publié le:2017-06-04 20:10:02

