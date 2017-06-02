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الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يرفض ارضاء الرئيس مقابل الحصول على مبلغ مالي

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - وقع الشاب سامي البالغ من العمر 31 سنة في فخ الكاميرا الخفية الماسك التي تبث على قناة التاسعة.

هذا وطلب رئيس الجمهورية المزيف من المواطن سامي فبركة تصريحات واتهام طرف سياسي بالتحريض على سرقة منزله وهو ما رفضه الشاب قائلا " عذرا سيدي الرئيس مهما تمنحني من أموال لن أقوم بمثل هذا العمل".
وأضاف الشاب مخاطبا الرئيس المزيف " أنا ما ترّبيتش هكة ورغم أنني فقير لن أنفذ طلبك من أجل الحصول على المال".


وفي تصريح لاذاعة موزاييك أكّد سامي المواطن الذي رفض 10 ألاف دينار في الكاميرا الخفية "الماسك" وقال لا لميغالو الذي تقمص دور رئيس جمهورية في هذه الحلقة أنه ذهب من الأول بهدف العمل وبعد تفتيشه من قبل أعوان الأمن فكر في العودة مؤكدا أنه لم يشك للحظة أنها كاميرا خفية.

وأوضح سامي أن صوت ميغالو كان شبيها لصوت الباجي قائد السبسي حتى أنه لم يتفطن إلى وجود فرق بينها مشيرا إلى أنه بالرغم من جلوسه بالقرب منه إلا أنه لم يشك في كون الجالس أمامه إنسان أخر غير رئيس الجمهورية خصوصا وأنه لم يكن يطيل النظر إليه.
فيديو جزء 1
فيديو جزء 2
فيديو جزء 3







Publié le:2017-06-02 22:59:29

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1 de 1 commentaires pour l'article 143586

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 02 Juin 2017 à 23h 32m |           
بصراحة يستحق ألف تحية وتحية فهو رمز للتونسي الحقيقي خلافا لما يروج من حالات شاذة تحفظ ولا يقاس عليها *



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