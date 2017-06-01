كاس الاتحاد الافريقي- النادي الافريقي والنادي الصفاقسي من اجل التدارك

Jeudi 01 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 16:10:51

- سيسعى النادي الافريقي والنادي الصفاقسي، نهاية هذا الاسبوع، الى تدارك هزيمتيهما في الجولة الماضية امام كل من كامبالا الاوغندي ومولودية الجزائر على التوالي، وذلك عندما يحل الاول ضيفا على الفتح الرباطي المغربي غدا الجمعة ويستضيف الثاني بلاتينويم ستارز الجنوب الافريقي يوم الاحد بصفاقس لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.وبعد ان عاد بهزيمة مفاجئة من اوغندا 2-1 اصبح النادي الافريقي، مطالبا بتحقيق نتيجة ايجابية، غدا في الرباط امام الفتح الرباطي، للابقاء على حظوظه كاملة في التاهل الى الدور ربع النهائي قبل استضافة الفريق المغربي يوم 20 جوان الحالي في اطار الجولة الرابعة للمجموعة الاولى.ولن تكون مهمة ابناء المدرب شهاب الليلي سهلة باعتبار وان المنافس المغربي يبحث بدوره عن تدارك هزيمته في الجولة الماضية امام ريفرز يونايتد النيجيري وتحقيق الفوز على ارضه حتى يتحول في الجولة القادمة الى تونس بمعنويات مرتفعة.ويبقى زملاء فاروق بن مصطفى قادرين على العودة بنتيجة ايجابية من الرباط ذلك ان فريق الفتح لم يقدم هذا الموسم اداء جيدا بما جعله يقبع في وسط ترتيب البطولة المغربية.وفي المقابل فان النادي الافريقي انهى البطولة في المركز الثالث وهو متاهل للمباراة النهائية للكاس.وسيكون الاطار الفني بقيادة شهاب الليلي مدعوا لاحكام التعامل مع هذه الفترة من الموسم حتى يحقق فريق الاحمر والابيض اهدافه المنشودة والمتمثلة في التتويج بالاميرة وبلوغ الدور ربع النهائي لكاس الكنفدرالية في مرحلة اولى.وتتجه نية شهاب الليلي في لقاء الغد الى تعزيز منطقة وسط الميدان مع الاعتماد على صابر خليفة وابراهيم الشنيحي من اجل تامين العودة بنتيجة ايجابية من المغرب تساعد الفريق على مواصلة السباق في افضل الظروف واقتحام نهائي الكاس من الباب الكبير.ويذكر ان الفرق الاربعة للمجموعة الاولى لديها 3 نقاط بعد جولتين من انطلاق دور المجموعات مع الافضلية للفتح في فارق الاهداف المدفوعة والمقبولة (2) مقابل (1) للنادي الافريقي وناقص 1 لريفرز وناقص 2 لكامبالا.وسيكون النادي الصفاقسي، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالمسابقة (4 القاب)، امام حاجة ماسة، يوم الاحد، لتحقيق فوز مقنع لا سيما وان زملاء الحارس رامي الجريدي لم يقدموا الى حد الان اداء مقنعا بعد انتصار بالحد الادنى المطلوب على مبابان سوالوز السوازيلندي في صفاقس وهزيمة خارج الديار امام مولودية الجزائر.وستشهد تشكيلة نادي عاصمة الجنوب في لقاء الاحد غياب كل من السنيغالي ندوي لاسباب تاديبية واسامة العمدوني وسليم المحجبي لاسباب صحية.ولن تقف هذه الغيابات حجر عثرة ابناء المدرب البرتغالي جورج كوستا الذين لديهم من الخبرة والامكانيات ما يساعدهم على تخطي الفريق الجنوب افريقي، الذي لا يحمل سجلا كبيرا، دون صعوبات تذكر.ويشار الى ان النادي الصفاقسي يحتل حاليا المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف مولودية الجزائر (4 نقاط) فيما يحتل مبابان السوازلندي المركز الثاني رفقة النادي الصفاقسي وياتي بلاتينيوم ستارز في المركز الاخير بنقطة واحدة جناها على ارضه من تعادله مع مولودية الجزائر 1-1الرباط - س 24 الفتح الرباطي - النادي الافريقي (الحكم المصري محمود بسيوني)صفاقس س 22 النادي الصفاقسي - بلاتينيوم ستارز (الحكم السوداني محمود اسماعيل) ر/هس