اسبوع قبل ملاقاة النجم الساحلي: الهلال السوداني يستبدل مدربه المساعد

Samedi 27 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 16:13:15

- اسبوع واحد قبل ملاقاته النجم الساحلي بالملعب الاولمبي بسوسة يوم السبت 3 جوان المقبل لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم قرر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني احداث تعديل على تركيبة الجهاز الفني لفريق الاكابر باعفاء حمد كمال من منصبه كمدرب مساعد للمدرب التونسي نبيل الكوكي وتعيين مبارك سلمان كبديل عنه.ومن جهة اخرى شدت بعثة الهلال فجر يوم السبت الرحال في اتجاه تونس استعدادا للمباراة امام فريق جوهرة الساحل بوفد يتركب من 36 شخصا من بينهم 24 لاعبا.وسيجري الهلال تربصا قصيرا بتونس العاصمة قبل التحول منتصف الاسبوع القادم الى سوسة لاستكمال تحضيراته.ويحتل الهلال السوداني بعد مرور جولتين من انطلاق سباق دور المجموعات المركز الثاني في المجموعة الاولى بنقطتين خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 6 نقاط.ويتقاسم المريخ السوداني وفيروفييرو الموزمبيقي المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.ر-امين