اسبوع قبل ملاقاة النجم الساحلي: الهلال السوداني يستبدل مدربه المساعد

ومن جهة اخرى شدت بعثة الهلال فجر يوم السبت الرحال في اتجاه تونس استعدادا للمباراة امام فريق جوهرة الساحل بوفد يتركب من 36 شخصا من بينهم 24 لاعبا.
وسيجري الهلال تربصا قصيرا بتونس العاصمة قبل التحول منتصف الاسبوع القادم الى سوسة لاستكمال تحضيراته.
ويحتل الهلال السوداني بعد مرور جولتين من انطلاق سباق دور المجموعات المركز الثاني في المجموعة الاولى بنقطتين خلف النجم الساحلي المتصدر برصيد 6 نقاط.
ويتقاسم المريخ السوداني وفيروفييرو الموزمبيقي المركز الثالث بنقطة واحدة لكل منهما.
ر-امين
Publié le:2017-05-27 16:13:15
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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