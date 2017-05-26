رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية وتضامن لنظيره المصري على إثر الحادثة الإرهابية التي جدت بمحافظة ''المنيا'' بمصر

Vendredi 26 Mai 2017

وكالات - وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، برقية تعزية لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها بإسمه الخاص ونيابة عن الشعب التونسي، عن أخلص عبارات التعاطف والمواساة، على إثر الإعتداء الإرهابي الجبان، الذي إستهدف صباح اليوم الجمعة مجموعة من المواطنين المصريين المسيحيين بمحافظة "المنيا" المصرية، وتسبب في سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح .



وعبر رئيس الجمهورية في برقيته، "عن إدانة تونس الشديدة لهذه الجريمة النكراء، وشجبها المطلق لإستهداف مواطنين أبرياء عزل"، راجيا من الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه ويقيها كيد الكائدين.



كما أكد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تضامنه مع مصر الشقيقة، ودعمه الكامل لما يتم إقراره من تدابير وإجراءات لحفظ أمن مصر وسلامة مواطنيها في حربها ضد الإرهاب المقيت، "الذي يسعى عبثا الى زعزعة إستقرار البلاد والنيل من وحدة الشعب المصري الشقيق، ويستهدف قيم التعايش السلمي الذي يسود أفراده منذ آلاف السنين".



وبعد أعرب عن ثقته التامة "بأن الإرهابيين سيفشلون حتما في مخططاتهم اليائسة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب المصري الواحد"، جدد قايد السبسي دعوته المجموعة الدولية الى مزيد التعاون والتضامن والتنسيق، والوقوف صفا واحدا من أجل مقاومة هذه الظاهرة الخطيره بكل السبل المتاحة، والعمل على إجتثاثها من جذورها.





يذكر أن 28 مواطنا قبطيا على الأقل من بينهم عدد كبير من الأطفال، لقوا مصرعهم صباح اليوم الجمعة في محافظة "المنيا" جنوب مصر، فيما أصيب 25 آخرون، في هجوم مسلح على 3 حافلات كانت تقلهم إلى دير بمنطقة جبل القلمون غرب المنيا لأداء الصلاة، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية.

سبل





Publié le:2017-05-26 18:21:49



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