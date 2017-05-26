Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Monde

رئيس الجمهورية يوجه برقية تعزية وتضامن لنظيره المصري على إثر الحادثة الإرهابية التي جدت بمحافظة ''المنيا'' بمصر

Vendredi 26 Mai 2017
وكالات - وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، برقية تعزية لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها بإسمه الخاص ونيابة عن الشعب التونسي، عن أخلص عبارات التعاطف والمواساة، على إثر الإعتداء الإرهابي الجبان، الذي إستهدف صباح اليوم الجمعة مجموعة من المواطنين المصريين المسيحيين بمحافظة "المنيا" المصرية، وتسبب في سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح .

وعبر رئيس الجمهورية في برقيته، "عن إدانة تونس الشديدة لهذه الجريمة النكراء، وشجبها المطلق لإستهداف مواطنين أبرياء عزل"، راجيا من الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر من كل مكروه ويقيها كيد الكائدين.

كما أكد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، تضامنه مع مصر الشقيقة، ودعمه الكامل لما يتم إقراره من تدابير وإجراءات لحفظ أمن مصر وسلامة مواطنيها في حربها ضد الإرهاب المقيت، "الذي يسعى عبثا الى زعزعة إستقرار البلاد والنيل من وحدة الشعب المصري الشقيق، ويستهدف قيم التعايش السلمي الذي يسود أفراده منذ آلاف السنين".

وبعد أعرب عن ثقته التامة "بأن الإرهابيين سيفشلون حتما في مخططاتهم اليائسة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب المصري الواحد"، جدد قايد السبسي دعوته المجموعة الدولية الى مزيد التعاون والتضامن والتنسيق، والوقوف صفا واحدا من أجل مقاومة هذه الظاهرة الخطيره بكل السبل المتاحة، والعمل على إجتثاثها من جذورها.


يذكر أن 28 مواطنا قبطيا على الأقل من بينهم عدد كبير من الأطفال، لقوا مصرعهم صباح اليوم الجمعة في محافظة "المنيا" جنوب مصر، فيما أصيب 25 آخرون، في هجوم مسلح على 3 حافلات كانت تقلهم إلى دير بمنطقة جبل القلمون غرب المنيا لأداء الصلاة، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية مصرية.
سبل


Publié le:2017-05-26 18:21:49

festival-28697b9d338e758abadda5817240dfca-2017-05-26 18:21:49
    
    
    
    
    





9 de 9 commentaires pour l'article 143239

Ahmed01  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 26m |           
وها نحن نرى ـ كما هو متوقع ـ بعض الأقلام في الموقع تنبري لتبرير الجريمة وإلحاقها بمخابرات النظام المصريّ !...أيّة خسّة وأيّ بؤس في الرؤية والتحليل ...شنشنات ممجوجة نعرفها من ذوي الاتجاهات الداعشيّة والإخوانيّة...وقانا الله من فتنة المحيا والممات

Mnasbad  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 46m |           
اجزم قاطعا ان هذا اجرام المخابرات للخروج وتحويل الانظار عن المشاكل الاقتصادية الكارثية وسوف تسجل ضد مجهول

Slimene  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 10m | Par           
@mandhouj.Tu justifies en quelque sorte cette tuerie barbare par l'existence de Sissi á la tête de l'Égypte.Quand on n'accuse pas directement l'origine de ces actes barbares,à savoir le djihadisme islamiste,on est complice de ces fous de dieu.Le terrorisme actuel est répandu sur la plupart des continents et ses auteurs sont exclusivement musulmans que ce soit á Berlin, ou Manchester ou Berlin,et que ce soit Merkel,la reine Elysabrth ou Essieu qui sont à la tête du pays

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 59m |           
كل التضامن مع الشعب المصري و مع العائلة القبطية .. النظام في مصر يجب أن يتحمل مسؤولياته ...
السيسي خراب مصر .
يسقط الارهاب
يسقط حكم العسكر
و على الشعب المصري أن يفهم دوره في تاريخ بناء الأمم و الحضارات ...
مصر واحدة لكل ابنائها .

Ahmed01  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 49m |           
كلّ تبرير أو تمجيد للإرهاب في هذا الموقع يُعتبر خِسّة لا حدود لها فضلا على أنه جريمة يُعاقب عليها القانون . ولا يستحق أي تعليق يبرر الاعتداء على الأبرياء ـ مثل القول إن هذا من عمل العسكر المصري ، أو نحو ذلك ـ إلاّ الازدراء...الازدراء لا غير

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 12h 01m |           
هذه من أفعال الحزب الحاكم وسيثبت التاريخ ذالك لأن قتل الأقباط الأبرياء مهما كانت ديانتهم حرام في جميع الديانات

Karimyousef  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 45m | Par           
Ces criminels doivent être​ élimines par tous les moyens. Rien ne peut justifier cette barbarie et ces tuerie lâches et ignobles.

Kamelwww  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 44m |           
اللهم إرحم أهلنا في مصر الحبيبة، واهلك فرعونها السيسي، الدكتاتور المنحط والمنقلب على الشرعية.
نحن مع الديموقراطية في كل مكان، وخاصة في مصر الحبيبة.

Nourammar  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 34m |           
لا حول ولا قوة الابالله ...هذا لا علاقة به وبالاسلام



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143239 15444|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires