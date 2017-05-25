كاس الكاف: تحكيم مصري للنادي الافريقي وسوداني للنادي الصفاقسي

Jeudi 25 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 17:58:10

- عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مصري لادارة مباراة الفتح الرياضي المغربي والنادي الافريقي المقررة يوم 2 جوان القادم بداية من الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي.ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محمد البسيوني والمساعدين احمد حسام الدين وسمير جمال سعد.وفي اعقاب الجولة الثانية تتقاسم الاندية الاربع لهذه المجموعة الفتح الرياضي المغربي والنادي الافريقي وريفرز يونايتد النيجيري وكامبالا سيتي الاوغندي المركز الاول بثلاث نقاط لكل منها.ولحساب المجموعة الثانية لنفس المسابقة سيتولى طاقم تحكيم سوداني ادارة مقابلة النادي الصفاقسي وبلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي التي ستقام يوم 4 جوان القادم بداية من الساعة العاشرة ليلا على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في اطار الجولة الثالثة.ويتركب طاقم التحكيم من الحكم محمد علي محمود اسماعيل والمساعدين محمد عبد الله ابراهيم واحمد الصباحي.ويتصدر فريق مولودية الجزائر المجموعة الثانية ب4 نقاط امام امبابان سوالوز السويزلاندي والنادي الصفاقسي (3 نقاط لكل منهما) وبلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي (نقطة واحدة).ر-امين