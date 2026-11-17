تنظم جمعية الإحصاء والذكاء الاصطناعي (ASIA)، بالشراكة مع عمادة المهندسين التونسيين، يوم 25 نوفمبر الجاري، بقصر المؤتمرات بتونس، المنتدى الوطني للإحصاء والذكاء الاصطناعي، تحت شعار "البيانات رصيد وطني ... القياس واتخاذ القرار والتحول".ويجمع المنتدى مهندسين وخبراء وباحثين وممثلين عن القطاعين العام والخاص لمناقشة مستجدات الإحصاء وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وبحث سبل توظيفها في دعم اتخاذ القرار وتعزيز الابتكار والتنمية.ويتضمن برنامج التظاهرة جلسة حوارية حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل في المؤسسات ومائدة مستديرة حول الإحصاء الرسمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي إلى جانب مداخلات علمية بشأن مشاريع البيانات والذكاء الاصطناعي وورشة تطبيقية حول توظيف هذه التقنيات في القطاع الفلاحي.كما ينتظم على هامش المنتدى معرض للتشغيل بمشاركة مؤسسات كبرى يتيح للطلبة والخريجين الاطلاع على فرص التربصات ومشاريع ختم الدروس وعروض الانتداب.وتندرج هذه التظاهرة، وفق ما أعلنته عمادة المهندسين التونسيين، في إطار الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات والذكرى الأولى لتأسيس جمعية الإحصاء والذكاء الاصطناعي.