تأخير محاكمة إطارات أمنية سابقة ونواب سابقين ومدونين إلى جلسة 5 جانفي المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد إطارات أمنية سابقة ونواب سابقين بالبرلمان المنحل ومدونين ويحيى الكحيلي إلى جلسة يوم 5 جانفي القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المدونة هاجر العوادي والصحفي وليد بن عثمان ويحيى الكحيلي بـحالة إيقاف، ومدونين آخرين وإطارات أمنية سابقة بـحالة فرار، ونائبين بالبرلمان المنحل، من بينهما راشد الخياري، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لـمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة المدونة هاجر العوادي والصحفي وليد بن عثمان ويحيى الكحيلي بـحالة إيقاف، ومدونين آخرين وإطارات أمنية سابقة بـحالة فرار، ونائبين بالبرلمان المنحل، من بينهما راشد الخياري، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لـمحاكمتهم من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية.
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