تُستأنف أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة من ولاية القصرين يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد توقف كلي دام قرابة سنة، على أن تتواصل على امتداد سنة، بما يتيح استكمال المشروع وتسلمه في موفى سنة 2027، ليكون جاهزا للدخول الفعلي حيز الإستغلال مع بداية سنة 2028، وفق المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عبد الغني الشعباني.وأوضح الشعباني، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم تجاوز مختلف الإشكاليات التي عطّلت سير المشروع، ولا سيما المتعلقة بالتزوّد بالماء الصالح للشراب والكهرباء، وذلك إثر تدخل السلط الجهوية والمحلية والتنسيق مع الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما من شأنه توفير الظروف الملائمة لاستئناف الأشغال في الآجال المحدّدة.ومن جهته، أفاد عضو المجلس المحلي للتنمية بتالة، خالد عرنوني، في تصريح لوكالة "وات"، بأن توقّف الأشغال نهائيا خلال السنة الحالية سبقه نسق إنجاز بطيء جدا على امتداد نحو سنتين، حيث لم تتجاوز نسبة تقدّم المشروع عند توقفه الـ45 بالمائة.وأرجع عرنوني تعطّل المشروع إلى عدم إيفاء المقاولة السابقة بالتزاماتها التعاقدية، وهو ما أدى إلى فسخ الصفقة معها منذ نحو ستة أشهر، قبل إسناد استكمال الأشغال إلى مقاولة جديدة إثر استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، فضلا عن إشكاليات التزوّد بالماء والكهرباء الناجمة عن ديون متخلدة بذمة المقاولة السابقة لفائدة الشركتين المعنيتين.وأضاف أن المجلس المحلي بتالة عقد، في إطار تذليل الصعوبات، جلسة عمل مع المقاولة الجديدة، بحضور عمدة المنطقة والإطارات الفنية والهندسية، للنظر في الإستعدادات العملية لإستئناف الأشغال ومعالجة الإشكاليات العالقة، إلى جانب التواصل مع المصالح الجهوية وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتأمين ظروف الإنجاز.وأكد المصدر ذاته مواصلة المجلس المحلي التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة ومتابعة تقدم الأشغال، بالنظر إلى الأهمية الصحية للمشروع بالنسبة إلى متساكني تالة والمعتمديات المجاورة، ولا سيما العيون وحيدرة وفوسانة، بإعتباره مرفقا من شأنه تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين ظروف التكفل بالمرضى.ويعود انطلاق مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة إلى جانفي 2021، بكلفة جملية أولية تناهز 53 مليون دينار بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، قبل أن ترتفع كلفة إنجازه إلى حوالي 57 مليون دينار حاليا.ومن المنتظر أن يوفر المستشفى، الذي تبلغ طاقته الإستيعابية 105 أسرّة، جملة من الإختصاصات والخدمات الصحية، تشمل العيادات الخارجية والمخابر وبنك الدم والأشعة والصيدلية والجراحة والتعقيم والإنعاش والإستعجالي ووحدة الإستشفاء، فضلا عن المستشفى النهاري والخدمات العامة.لطيفة