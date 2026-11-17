استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ظهريوم أمس بقصر قرطاج ،رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزريوتناول هذا اللقاء ،وفق بلاغ إعلامي للرئاسة،عديد القطاعات وسيرعمل بعض المرافق العمومية التي لا تؤدي دورها على الوجه المطلوب، لأسباب متعددة، من بينها محاولات فلول المنظومة القديمة استعادة مواقعها، والتنكيل بالمواطنين، والعمل على تأجيج الأوضاع بمختلف الطرقوأكد رئيس الجمهورية أنّ القانون يظل الفيصل، وأنه لا مجال للتمييز، أوالمحاباة بين أيّ كان، مهما كان موقعه ،أو مسؤوليتهكما تطرق اللقاء إلى جملة من الملفات، وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار، وتوزيع الأسمدة، والنقل، والصحة، فضلًا عن التعقيدات الإدارية، والترتيبية التي يتم التعلل بها لتعطيل إنجاز المشاريع التنموية، في حين أنّ كلّ الشروط القانونية متوفرة، ولكنّ الإرادة مفقودةوأوضح رئيس الجمهورية أنّ تونس تعيش لحظات تاريخية على مختلف الأصعدة، مشدّدا على تمسّك الشعب التونسي بالانتصار، باعتباره خيارا لا يقبل المساومة أو التراجع،وشدّد على أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من الانتظار، بل تقتضي الانتقال إلى مرحلة التجسيد الفعلي، والصادق المفعم بروح العطاء الذي لا حدود له من أجل هذا الوطن العزيزوأضاف رئيس الدّولة أنّ المسار لن يتغيّر، مثلما لن تتغيّر القضية، مؤكدا أن من ترتعد فرائصه ،ويقدّم حساباته الشخصية على مصلحة الوطن، ستسجله صفحات التاريخ مع أولئك الذين آثروا أنفسهم على أوطانهم ،وباعوا قضايا شعوبهم.