نظّمت الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين ببن عروس، بالشراكة مع كل من معتمدية بن عروس وبلدية بن عروس والمجلس الجهوي والاتحاد الجهوي للمرأة، حملة نظافة واسعة في موفى الأسبوع المنقضي بمركب التكوين المهني ببن عروس.ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عادل الخليفي، في تصريح لوكالة "وات"، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار العناية بالمرافق العمومية والحفاظ على نظافتها، وإزالة كل المظاهر المخلّة بجمالية ونظافة هذه المرافق التكوينية، الى جانب إشراك المتكونين وتحسيسهم بأهمية الحفاظ على نظافة مؤسساتهم التكوينية، وتوعيتهم بأهمية تبني هذه السلوكيات بما يؤسس لمفاهيم المتكوّن الواعي والمسؤول تجاه محيطه وداخل فضاءات تكوينه.وتضمّنت الحملة، التي شملت المركز القطاعي للتكوين في البناء، والوحدة الجهوية للمبيت والمطعم، تشذيب الأشجار في محيط المركب، وإزالة االشوائب والفواضل والمخلفات المتواجدة بالمكان، والقيام بأعمال طلاء ودهن، الى جانب حلقة تثقيفية قدّمها ممثلو مؤسسة تنشط في مجال رسكلة الزيوت النباتية ذات الاستعمال المنزلي موجهة لفائدة مجموعة من المتكونين لتعريفهم بطرق رسكلة هذه الزيوت وآليات إعادة تثمينها عوض اتلافها، وما ينجرّ عن هذا الفعل من مضار صحية وبيئية.