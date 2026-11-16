40 مليون يورو في مرحلة أولى عبر البنوك



خمس سنوات وأربعة مجالات



منح تتراوح بين 10 و15 بالمائة من قيمة الاستثمار



دعوة المؤسسات المصدرة



أعلن، اليومبـ، عن إطلاقبقيمة، يهدف إلى دعمفي إنجازتعزز، وتدعموأوضح، خلالانتظم بالمناسبة، أنيندرج في إطاربين، كما يهدف إلى تعزيزمعوالمساهمة في تحقيقوبيّن أنيساهم في، بالشراكة مع، باعتمادات تبلغ، تمثلفي إطار هذه، على أن تُسندلفائدةعن طريقودعاإلى تكثيف جهودللتعريف بـالتي يتيحها لـمن جهتها، أفادتبـبأنمنتتضمن توفيربقيمةلفائدة، مع إمكانيةلاحقاً ليشملوأوضحت أنانضما إلى، بحصةتبلغلكل منهما، مشيرة إلى أنه سيتم، اليوم، توقيعبقيمةمعكما سيتم توقيعمعتمهيداً لإقامةتتعلق بـبقيمةوتبلغ، وهي موجهة إلىلـ، وتشمل، هيوبخصوصبـ، أوضحتأنبـستتولى، بمساعدة، تحديدالتي تستجيب لـبالتعاون معويتولى، بـالمنجزة، بما يتيح صرفلفائدةوتتراوحبينمن، وتُسند لـللمساهمة في تغطيةويشمل، إلى جانب، مكوناً لـيهدف إلى تطويرفي مجال، ومرافقةفي المسائل ذات الصلة بـمن جانبه، دعاإلى الاضطلاع بدورها كاملاً فيوأكد أنلا ينبغي أن يُقاس فقط بحجمالتي يتم، بل كذلك بعددعلىوحث، ولا سيما، على التعرف علىالتي تتيحها هذه، في ظل تناميالمتعلقة بـ