بعد فترة الراحة البيولوجية، أستأنف الاثنين 16 نوفمبر 2026 موسم صيد الأخطبوط في تونس، وذلك بعد تمديد فترة منع الصيد بشهر إضافي، استنادًا إلى نتائج المتابعة العلمية التي قام بها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، والتي أظهرت أن أغلب العينات التي تمّت دراستها لم تبلغ بعد الوزن التجاري الأدنى القانوني، والمقدّر بـ 1 كيلوغرام.وحتى يكون صيد الأخطبوط مستداما ويحافظ على تجدد المخزون البحري، دعت جمعية "tunsea" للعلوم التشاركية الى الالتزام بمجموعة من التوصيات تتمثل في ضرورة احترام الوزن القانوني وعدم صيد الأخطبوط الذي يقل وزنه عن 1 كيلوغرام أو الاحتفاظ به.كما تشمل تجنّب صيد صغار الأخطبوط وإرجاع الأفراد الصغيرة إلى البحر إذا تم اصطيادها عرضًا، مع الحرص على التعامل معها دون إلحاق الضرر بها واحترام طرق الصيد القانونية عبر استعمال معدات الصيد المسموح بها وتجنّب الوسائل العشوائية والمدمّرة للموائل البحرية.كما تتعلق التوصيات بحماية أماكن التكاثر والاختباء وعدم تخريب الملاجئ الطبيعية للأخطبوط، أوترك الشباك المهجورة في قاع البحر ومقاومة الصيد العشوائي والتبليغ عن التجاوزات واحترام فترات الراحة البيولوجية والقرارات المنظمة لموسم الصيد.وشددت جمعية tunsea للعلوم التشاركية على ان المسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف في حماية هذه الثروة وضمان استمراريتها.وبمقتضى مقرر صادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 14 أكتوبر 2026، تم التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط في المياه التونسية بشهر إضافي، إلى غاية 15 نوفمبر 2026.وجاء القرار استنادا إلى اعمال اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري، المجتمعة يوم 13 أكتوبر 2026، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي، وفق ما ورد في المقرر.وهدف الإجراء إلى إتاحة فترة إضافية لنمو الأخطبوط، بما يساهم في المحافظة على المخزون الطبيعي وضمان استدامة مصائده في المياه التونسية.