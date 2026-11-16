الشباك الوطني الموحد الإلكتروني للتجارة الخارجية من أبرز أولويات تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة (وزير التجارة)

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن إرساء شباك وطني موحد إلكتروني للتجارة الخارجية يمثل إحدى أبرز الأولويات الوطنية في إطار تنفيذ اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة، لما سيوفره من تبسيط للإجراءات التجارية وتحسين التنسيق وتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين في عمليات التوريد والتصدير والعبور.وشدد الوزير، خلال إشرافه صباح الاثنين على الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل العمومية والقطاع الخاص، ومتابعة أعمال اللجان الفرعية المعنية بتسهيل التجارة، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج العمل وتقييم مدى التقدم في تطبيق أحكام الاتفاق وإجراءاته.وأكد ضرورة ضبط الأولويات الوطنية وتحديد الحاجيات من الدعم الدولي، خاصة في المجالات الفنية والمؤسساتية والمالية، بما يساعد على تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحقيق أهداف الاتفاق الرامية إلى تيسير المبادلات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.ودعا في هذا السياق إلى إحكام إعداد وتقديم الطلبات التونسية الموجهة إلى الشركاء والمانحين الدوليين، بما يضمن استجابتها للأولويات الوطنية ويعزز فرص الحصول على الدعم اللازم، مؤكدا أهمية اعتماد مقاربة عملية وتشاركية تقوم على توحيد الجهود والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية.وخصص الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، لتقديم عرض حول مدى التقدم المحرز في اعتماد آليات تسهيل التجارة في تونس، واستعراض الأنشطة ذات الأولوية والحاجيات الوطنية في هذا المجال.كما تم بحث سبل تعزيز الدعم الدولي وتعبئة الموارد الضرورية لدفع تنفيذ الاتفاق، وخاصة المشروع المتعلق بإرساء الشباك الوطني الموحد الإلكتروني لعمليات التوريد والتصدير والعبور.