جربة : ملتقى دولي حول "النظم الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية" يتوّج برنامج الاحتفالات بخمسينية معهد المناطق القاحلة

انطلقت، اليوم الاثنين، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، أشغال ملتقى دولي حول "تحوّلات النظم الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الريفية والقاحلة: الانجازات والتحديات وافاق التنمية "، ليتواصل على امتداد 3 أيام ببادرة من مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة بمدنين، وتتويجا لسلسلة تظاهرات برمجها المعهد احتفالا بمرور خمسين سنة على إحداثه.ويهدف هذا الملتقى، الذي يشارك فيه أكثر من 140 باحثا وخبيرا وممثلو مؤسسات وهياكل من تونس ومن عدة دول متوسطية على غرار المغرب وإسبانيا وفرنسا ومصر، الى تبادل الخبرات والمعارف حول سبل تنمية المناطق الصعبة خاصة في ظلّ تأثيرات التغيرات المناخية، ومشاركة التجارب، وتقييم البحوث في المجال الاقتصادي طيلة خمسين سنة لاستخلاص النتائج منها، وتحديد الآليات للفترة المقبلة، وفق رئيس مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية والمشرف على الملتقى محمد جواد.وأضاف جواد أن هذه التظاهرة العلمية مثّلت كذلك مناسبة للتعريف بخبرة وجهود معهد المناطق القاحلة بمدنين طيلة خمسين سنة في دراسة خصوصيات المناطق الجافة وشبه الجافة، وفي البحث عن حلول تستجيب لتحديات التنمية في هذه المجالات.وأبرز المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، عمار الجامعي، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ما تواجهه المناطق الريفية والقاحلة اليوم من تحوّلات متسارعة تتداخل فيها آثار التغيّرات المناخية، وتزايد الضغط على الموارد الطبيعية، وندرة المياه، وتراجع بعض الانشطة التقليدية، الى جانب التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية بالاوساط الريفية.واوضح أنها تحولات تفرض على الجميع مراجعة أساليب التدخل التنموي والانتقال من المقاربات القطاعية الضيقة الى رؤية اكثر تكاملا تربط بين المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين مردودية الانشطة الفلاحية، وتثمين المنتجات المحلية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتكيف.من جهته، قال والي مدنين، وليد الطبوبي في الجلسة الافتتاحية للملتقى، إنّ "موضوع هذه التظاهرة العلمية يتجاوز في عمقه حضور البحث العلمي والاقتصادي ليلامس مسألة مدى صمود المجتمعات ومحافظتها على قدرتها على الحياة والانتاج والتطوّر في مجالات تتسم بندرة الموارد، وهشاشة المنظومات البيئية، وتزايد الضغوط المناخية، وتسارع التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية.واعتبر أن الملتقى جاء في الوقت المناسب لارتباط هذه الفترة بتغيرات مناخية وهزات اقتصادية أصبحت واقعا ضاغطا يفرض مراجعة جذرية للنماذج التنموية، ولارتباطه أيضا باحتفالية المعهد بخمسينيته، وما تمثله من وقفة تأملية بين حكمة تجربة تراكمت طيلة نصف قرن من البحث، وضرورة الاستشراف لصياغة حلول مبتكرة لعقود قادمة.واعتبر الكاتب العام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، مخلوف بن حفصية، أنّه في ظل التحولات العميقة، يسير التوجّه نحو الاعتماد على البحث العلمي للمساهمة الفعالة في ايجاد الحلول المناسبة من خلال بناء منظومة بحث وتعليم عالٍ فلاحي منسجمة ومبتكرة ومنفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وقادرة على الاسهام في بناء تنمية زراعية مستدامة وشاملة.وأشار إلى أن مخابر البحث تساهم بفضل خبرة وكفاءة باحثيها في رفع تحديات القطاع الفلاحي باعتماد منهجيات تعتمد تشريك كل الفاعلين، واعتماد مقاربة تشاركية يكون فيها الفلاح والهياكل المهنية من بين العناصر الرئيسية والفاعلة في تحديد أولويات البحث الفلاحي، بما يمكّن من الربط بين انتظارات المنتجين والباعثين الفلاحيين وهياكل الإرشاد، وتسهيل متابعة تأثيرات مخرجات البحث الفلاحي على أرض الواقع.وسيم خلال أيام الملتقى تقديم أكثر من 60 مداخلة علمية في محاور مختلفة تبحث الفلاحة في البحر الابيض المتوسط في ظل التحولات العالمية والمناخية، وصمود الأنظمة الريفية في المناطق الجافة في مواجهة التغيرات المناخية والمنتجات المحلية وسلاسل القيمة والموارد الطبيعية، ورسم الخرائط والتحولات الزراعية والاقتصاديات الريفية، ومواطن الضعف والتحولات الاجتماعية والسياسات العمومية والحوكمة والتنمية الريفية وغيرها من المحاور حول الابتكار والاستدامة وتحول الانظمة الزراعية.