سليانة: إقبال مكثّف على خدمات قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ببوعرادة

نظّمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسليانة، اليوم الاثنين، بالمستشفى المحلي ببوعرادة، قافلة صحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة، بهدف تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، من السكان، وتيسير نفاذهم إلى جملة من الخدمات الصحية وخدمات الرعاية النفسية والإعلام والتوعية والتحسيس.وتندرج القافلة في إطار تعزيز الشراكة بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومنظمة "صحفيين من أجل حقوق الإنسان"، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للقابلات، وتأتي في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الوقاية، وتعزيز الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية، وتقريب الخدمات من الفئات المستهدفة.وبيّنت القابلة بمركز الصحة الإنجابية بالمندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري، سهام الفيضة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ القافلة شهدت إقبالا مكثّفا من النساء بعد الإعلام عنها بصفة مسبقة والتعريف بخدماتها، التي يؤمنها عدد من القابلات و طبيب نفسي وعدد من الأطباء الاختصاص والمثقفين.وأضافت أنّ الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وفّر في إطار القافلة عيادة متنقلة ومجهزة بجهاز محمول للفحص بالصدى لتأمين عيادات طبية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وإجراء فحوصات لفائدة المستفيدين من خدمات القافلة، إلى جانب تنظيم مساحة تثقيفية وتحسيسية لتعزيز الحقّ في الحصول على المعلومات لجميع الفئات، بينما وفّر عدد من الشركاء دواء للمستفيدين وهدايا متنوعة.من جهتها، أكّدت مديرة البرامج بالشرق الأوسط بمنظمة "صحفيون من أجل حقوق الانسان"، نسرين أبو سلطان، أهمية هذه الشراكة في تأمين حملات مكثفة حول تقصي السرطانات الأنثوية، وتقريب الخدمات من النساء لحماية صحتهن.وشدّدت على أهمية تشريك الإعلام المحلي والجهوي في تغطية مثل هذه التظاهرة لتوعية أكبر عدد من النساء بأهمية الإقبال على حملات التقصي لتعزيز حالات الشفاء في حال رصد إصابات.من جانبهن، أعربت مجموعة من النساء المستفيدات من خدمات القافلة الصحية ببوعرادة عن استحسانهن لهذه المبادرة، وطالبن بأن تصبح دورية.