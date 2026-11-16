الدبلوماسية المناخية: رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة فرصة لتعزيز حضور تونس وإشعاعها (مفاوض تونسي)

ـ دعا المنسق الرئيسي لمجموعة المفاوضين الأفارقة حول الفلاحة والتغيرات المناخية، رفيق العيني، إلى تنشيط الدبلوماسية التونسية بما يعزز موقع البلاد داخل هذه المجموعة ويمكّنها من تهيئة الظروف لتولي رئاستها.وأوضح العيني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف (كوب 32) ستنتظم في إثيوبيا، ومن المنتظر أن تنتقل خلالها رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة من غانا، التي تتولاها حاليا للفترة 2026-2027، إلى أحد بلدان شمال إفريقيا، وفق مبدأ التداول بين المناطق الإفريقية الخمس.وتعتمد رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة مبدأ التداول الدوري كل سنتين بين المناطق الإفريقية الخمس، وهي شمال إفريقيا وغربها ووسطها وشرقها وجنوبها.وأضاف أن تولي تونس هذه المسؤولية يقتضي تكثيف تحركها الدبلوماسي وتعزيز حضورها في آليات التشاور الإفريقية، إلى جانب العمل على توطيد علاقاتها مع بلدان القارة وحشد الدعم لترشحها لرئاسة المجموعةواعتبر العيني أن هذا التوجه يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة إلى تونس، باعتبار أن رئاسة مجموعة المفاوضين الأفارقة تتيح لها الإسهام بصورة أكبر في صياغة المواقف الإفريقية وتنسيقها خلال المفاوضات الدولية بشأن المناخومن شأن تولي تونس هذه المسؤولية أن يعزز إشعاعها الدبلوماسي على المستويين القاري والدولي، ويدعم مشاركتها في الدفاع عن الأولويات الإفريقية، فضلا عن إتاحة الفرصة للاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية والتصرف في الموارد المائية والانتقال الطاقي.التزام دبلوماسي لدعم الترشح التونسيوأكد المفاوض التونسي أن تحقيق هذا التوجه يستوجب انخراطا دبلوماسيا متواصلا، قائلا إن الأمر يتطلب أولا توفر الإرادة، ثم الحضور الفاعل في آليات التشاور الإفريقية والعمل على تعزيز التقارب مع بلدان القارة من أجل بناء دعم لترشح تونسي محتمل.وأضاف أن الرهان بالنسبة إلى تونس لا يقتصر على الطموح إلى رئاسة المجموعة، بل يتمثل أيضا في الانتقال من مجرد المشاركة في المفاوضات المناخية إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في توجيهها وتنسيق الموقف الإفريقي بشأنها، "ولم لا احتضان تونس لمؤتمر الأطراف؟".وأشار العيني إلى أن الدبلوماسية المناخية أصبحت عنصرا حاضرا بقوة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 31)، وكذلك في مختلف الملتقيات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والمناخ.وخلص إلى أن الدبلوماسية المناخية تمثل رافعة لتعزيز إشعاع تونس في إفريقيا والتعريف بكفاءاتها وتثمين تجاربها.