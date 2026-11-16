بورصة تونس: مؤشر توننداكس يرتفع بنسبة 0,46 بالمائة في ختام معاملات الاثنين

أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" معاملات حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0,46 بالمائة، ليبلغ 19077,77، وسط حجم معاملات ناهز 7,4 مليون دينار، وفق التحليل اليومي لشركة الوساطة بالبورصة "تونس للأوراق المالية".وبلغت مردودية مؤشر "توننداكس" منذ بداية سنة 2026 نسبة 41,84 بالمائة.وبخصوص أداء الأسهم، تصدّر سهم "تلنات" قائمة الارتفاعات، بعد أن زاد بنسبة 4,12 بالمائة، ليبلغ سعره 12,390 دينارا، في معاملات بقيمة 253 ألف دينار.كما ارتفع سهم الشركة التونسية للبنك بنسبة 2,94 بالمائة، ليقفل عند 5,250 دينارا، بحجم معاملات بلغ 500 ألف دينار، تلاه سهم الخطوط التونسية بارتفاع بنسبة 3,23 بالمائة، ثم سهم السكنى بنسبة 3,21 بالمائة.في المقابل، تصدّر سهم الشركة العقارية التونسية السعودية قائمة التراجعات، بانخفاض بنسبة 4,44 بالمائة، ليستقر سعره عند 3,440 دينارا، يليه سهم حنبعل للإيجار المالي الذي تراجع بنسبة 3,91 بالمائة إلى 9,590 دينارا، ثم سهم الوفاق الدولي الذي انخفض بنسبة 3,70 بالمائة.واستأثر سهم "وان تاك القابضة" بأكبر حجم من المعاملات، بقيمة 1,323 مليون دينار، أي ما يمثل 18 بالمائة من إجمالي حجم التداول، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,55 بالمائة إلى 11,150 دينارا. كما سجل السهم عملية تبادل في شكل كتل بقيمة مليون دينار.وحل سهم البنك الدولي العربي لتونس في المرتبة الثانية من حيث حجم المعاملات، بقيمة 1,255 مليون دينار، يليه سهم البنك الوطني الفلاحي بقيمة 1,054 مليون دينار.