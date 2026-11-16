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باردو: الاطاحة بعنصر اجرامي خطير مورط في قضايا مخدرات والسلب باستعمال العنف

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 18:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بباردو من الاطاحة بعنصر اجرامي مفتش عنه مصنف خطير جدا صادر في حقه حوالي 20 منشور تفتيش من أجل جرائم خطيرة على غرار ترويج المخدرات وافتكاك متاع الغير باستعمال العنف والاعتداء بالعنف الشديد،


وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي وفي التصدي لمختلف المظاهر الاجرامية وتعقب العناصر الاجرامية الخطيرة والمطلوبين للعدالة، تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن بباردو من نصب كمين محكم لأحد العناصر الاجرامية الخطيرة، حيث تم ضبطه وايقافه، رغم محاولته الهروب، وبمراجعة هويته على الناظم الآلي تبين صدور حوالي عشرين منشور تفتيش في حقه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل ترويج المخدرات والسلب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف الشديد وغيرها من الجرائم الخطيرة،
وتقرر الاحتفاظ بالعنصر الخطير لمواصلة البحث واحالته لاحقا على مصادر التفتيش.

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