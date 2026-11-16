الأمن المائي ومواجهة الجفاف



381 ألف طن من زيت الزيتون.. و14,5 بالمائة فقط معلّب



حماية الفلاح وإصلاح منظومة التوزيع



البحث العلمي والمشاريع المعطلة



الصيد البحري والغابات



انتقد نواب، مساء، خلالبـالمخصصة لمناقشة مشروعالمخصصة لـ، معتبرين أنها لا تعكسواعتبر عدد من النواب أن تخصيصمنلـيطرح تساؤلات بشأن مدى جدية، باعتباره يساهم بـفيودعوا إلىإلىمن، بما يتيح توفيرواحتل ملفحيزاً هاماً من تدخلات النواب، الذين انتقدوالإشكاليات، معتبرين أنلم تعد قادرة على مجابهةوحثوا علىالمرتبطة بـ، وتعزيز، إلى جانبوشدد متدخلون على ضرورة، وخاصة، مطالبين بإحداثوفي ما يتعلق بـ، انتقد النواب استمرار تونس في تصديردون الاستفادة الكافية من، مستشهدين بـواعتبروا أنه من غير المنطقي أن تواصل تونس تصديرمن، في حين تظل مجرد، لاسيما لـوأشاروا إلى أن تونس صدّرت حواليمن، في حين لم تتجاوز نسبةخلالمنوطالبوا بـ، وإقرار، فضلاً عنواستنكر النوابالتي تشوب، معتبرين أنيعيشتتمثل في بيعمنتوجه بـ، مقابل وصوله إلىودعوا إلى، وتعزيزوأكد النواب ضرورة، من خلال توجيهنحووتطويركما شددوا على أهميةوتجاوزوفي محور آخر، دعا عدد من النواب إلىعنوإيلائهكما طالبوا بـ، خاصة إثر، داعين إلى إطلاق