انطلاق مهمة التدقيق الأوروبية بتونس لتقييم منظومة مراقبة مخلفات المواد الفعالة دوائياً والمبيدات والملوثات في منتجات تربية الأحياء المائية والأمعاء المملحة

انطلقت، الاثنين 16 نوفمبر 2026، أشغال مهمة التدقيق الأوروبية رقم Audit DG SANTE CT-2026-0036، التي تؤمنها الإدارة العامة للصحة وسلامة الأغذية بالمفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع السلطة المختصّة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ممثلة في الإدارة العامة للمصالح البيطرية.وتهدف هذه المهمة، التي تمتد من 16 إلى 20 نوفمبر 2026، إلى تقييم مدى مطابقة منظومة الرقابة الرسمية التونسية للمتطلبات الأوروبية المتعلقة بمراقبة مخلفات المواد الفعالة دوائياً والمبيدات والملوثات في الحيوانات ومنتجاتها، وذلك في قطاعي تربية الأحياء المائية وإنتاج الأمعاء المملحة الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي.وتشمل أعمال التدقيق الاطلاع على الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع، ومخططات المراقبة الرسمية، وآليات أخذ العينات وإجراء التحاليل المخبرية، فضلا عن إجراءات التصرف في حالات عدم المطابقة وبرامج التكوين المعتمدة.كما تتضمن المهمة زيارات ميدانية لعدد من المخابر والمؤسسات والهياكل والمصالح الجهوية المعنية، بهدف التثبت من مدى التطبيق الفعلي لمنظومة المراقبة على مختلف مستوياتها.وتندرج هذه المهمة في إطار دعم جهود تونس الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الرقابة الصحية البيطرية، وتكريس مطابقتها للمعايير والمتطلبات الأوروبية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية ويدعم قدرتها التنافسية.