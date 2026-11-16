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تونس واليابان تبحثان سبل مرافقة الحكومة التونسية في تنفيذ خطة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية

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Bookmark article    Publié le Lundi 16 Novembre 2026 - 19:35 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر ،اليوم الاثنين، مع المدير العام المكلّف بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تاناكا كوتارو، آفاق التعاون المستقبلي بين تونس واليابان، ولا سيما سبل مرافقة الحكومة التونسية في تنفيذ خطة إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وذلك بحضور سفير اليابان بتونس جون سايتو.


وتناول اللقاء، الذي حضرته أيضا الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي مياتا مايمي ، علاقات التعاون المشترك بين البلدين وآفاق تطويرها، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، وفق ما ورد في بلاغين صادرين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.


وشكّل اللقاء مناسبة لاستعراض النتائج الإيجابية للدعم المالي والفني الذي قدمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، من خلال قرض بقيمة 12 مليار ين ياباني، أي ما يعادل 260 مليون دينار تونسي، تم منحه سنة 2023.


كما شمل هذا التعاون تنظيم برامج تدريبية باليابان لفائدة نحو عشرين مسؤولا تونسيا من وزارات الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025.

وأفادت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأن 337 ألفا و497 أسرة محدودة الدخل انتفعت بالتحويلات النقدية في إطار هذا البرنامج، فيما شملت المنح العائلية 156 ألفا و439 طفلا.

وفي مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الوكالة أنها أوفدت 71 متطوعا ومتطوعة للعمل مع الجمعيات والمؤسسات المختصة في مختلف مناطق تونس، بما ساهم في تعزيز قدرات هذه الهياكل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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