قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع التخفيض في العقوبة السجنية من 15 عاماً إلىوكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية مدة 15 عاماً، في القضية المتعلقة بـ