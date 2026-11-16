شفيق الجراية: محكمة الاستئناف تخفّض عقوبة السجن من 15 سنة إلى 5 سنوات
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رجل الأعمال شفيق الجراية، مع التخفيض في العقوبة السجنية من 15 عاماً إلى 5 أعوام.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية مدة 15 عاماً، في القضية المتعلقة بـوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بسجن رجل الأعمال شفيق الجراية مدة 15 عاماً، في القضية المتعلقة بـوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.
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