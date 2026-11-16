بلدية تونس: دورة تدريبية حول المشروع النموذجي للفرز الانتقائي للفضلات المنزلية من المصدر

انتظمت اليوم الإثنين بقصر البلدية بالقصبة، دورة تدريبية حول موضوع "استراتيجيات التحسيس والتواصل مع المواطنين حول الفرز الانتقائي للفضلات المنزلية"، لفائدة أعضاء المجالس المحلية بمنطقتي المنزه والسيجومي ومتصرفي الدائرتين البلديتين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الإطارات البلدية.وتندرج هذه المبادرة، في إطار مواصلة التحضيرات العملية والفنية لتنفيذ المشروع النموذجي للفرز الانتقائي للفضلات المنزلية من المصدر وفق طريقة الرفع المباشر من باب إلى باب (Porte-à-porte)، الذي يتم إنجازه بالشراكة مع شبكة المدن المتوسطية MedCities، حيث تم اختيار منطقتي المنزه والسيجومي لاحتضانه في مرحلته الأولى.وتهدف هذه الدورة التدريبية التي تمتد على يومين إلى تعزيز قدرات الإطارات والمتدخلين المحليين، وتطوير مهاراتهم في مجال الاتصال والتحسيس البيئي وتوحيد الرؤى حول آليات تنفيذ المشروع، فضلا عن دعم التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن حسن تطبيق المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والتنموية وترسيخ سلوك بيئي مسؤول لدى المواطنين.وتناولت الدورة التدريبية جملة من المحاور المتصلة بالدور الاتصالي والتحسيسي في إنجاح منظومة الفرز الانتقائي، من خلال التعريف بمختلف أساليب التواصل مع المواطنين، واختيار قنوات نشر المعلومة والوسائل الإعلامية الأكثر فاعلية للوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة.كما تم التركيز على أهمية إعداد استراتيجية اتصالية وتحسيسية متكاملة تقوم على حسن التخطيط وتوحيد الرسائل التوعوية وتوظيف الوسائط الاتصالية التقليدية والرقمية، إلى جانب اعتماد مقاربات تشاركية وميدانية قريبة من المواطن، بما يساهم في تبسيط مفهوم الفرز الانتقائي وشرح آلياته وفوائده البيئية والصحية والاقتصادية.وتم التأكيد كذلك على أهمية دور الإطارات البلدية وأعضاء المجالس المحلية في تأطير المواطنين ومرافقتهم وتحفيزهم على الانخراط الفعلي في هذه المنظومة، باعتبار أن تغيير السلوكيات اليومية وترسيخ ثقافة الفرز من المصدر يستوجبان عملا تحسيسيا متواصلا وتواصلا مباشرا وفعّالا مع المتساكنين.