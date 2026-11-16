الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية: 15 فيلماً من 11 بلداً في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة
كشفت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية مساء الاثنين عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، ويبلغ عددها 15 فيلماً من 11 دولة عربية وإفريقية.
تونس بأربعة أفلاموتُشارك تونس بـأربعة أفلام، وهي:
- "الرّجل الذي توقّف عن الحلم" لـلمخرج يوسف الصنهاجي
- "سوسيوفوبيا" لـمالك الهبيري
- "في صمت" لـأمين لخنش
- "البحث عن عمر المدني" لـيوسف بن عمار
فلسطين بفيلمينفيما تسجل فلسطين حضورها بـفيلمين لكل من المخرجة صابرين خوري بعنوان "خطوط رقيقة" والمخرج مصطفى النبيه بعنوان "الحمار وغزة".
تسع دول أخرىكما كشفت القائمة عن مشاركة فيلم واحد من كل من تسع دول أخرى، وهي:
- مالي بـفيلم "إيتوال" لـأوسمان ساماسيكو
- الصومال بـفيلم "مقيد" لـسمير عوالة
- لبنان بـفيلم "يوماً ما" لـماري روز أسطا
- قطر بـفيلم "كالشهاب" لـنادية الخاطر
- الجزائر بـفيلم "مقنين" لـسارة ريما
- البنين بـفيلم "ماما كاليتا" لـجوزيف أفيمادجي
- جمهورية الكونغو بـفيلم "بومينغو الحكواتي الأخير" لـدافيد بيار فيلا
- المغرب بـفيلم "رجال الله" لـإكرام آزفود
- مصر بـفيلم "الخبيث" لـجاد شاهين
13 فيلماً تونسياًوكانت هيئة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية أعلنت عن اختيار 13 فيلماً تونسياً للمشاركة في المسابقات الرسمية لـلمهرجان، الذي سينتظم خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 ديسمبر 2026.
تونس بأربعة أفلاموتُشارك تونس بـأربعة أفلام، وهي:
- "الرّجل الذي توقّف عن الحلم" لـلمخرج يوسف الصنهاجي
- "سوسيوفوبيا" لـمالك الهبيري
- "في صمت" لـأمين لخنش
- "البحث عن عمر المدني" لـيوسف بن عمار
فلسطين بفيلمينفيما تسجل فلسطين حضورها بـفيلمين لكل من المخرجة صابرين خوري بعنوان "خطوط رقيقة" والمخرج مصطفى النبيه بعنوان "الحمار وغزة".
تسع دول أخرىكما كشفت القائمة عن مشاركة فيلم واحد من كل من تسع دول أخرى، وهي:
- مالي بـفيلم "إيتوال" لـأوسمان ساماسيكو
- الصومال بـفيلم "مقيد" لـسمير عوالة
- لبنان بـفيلم "يوماً ما" لـماري روز أسطا
- قطر بـفيلم "كالشهاب" لـنادية الخاطر
- الجزائر بـفيلم "مقنين" لـسارة ريما
- البنين بـفيلم "ماما كاليتا" لـجوزيف أفيمادجي
- جمهورية الكونغو بـفيلم "بومينغو الحكواتي الأخير" لـدافيد بيار فيلا
- المغرب بـفيلم "رجال الله" لـإكرام آزفود
- مصر بـفيلم "الخبيث" لـجاد شاهين
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