ينظم المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يومي 3 و4 ديسمبر 2026 ندوة دولية يحتفي من خلالها بمرور تسعة قرون على ولادة ابن رشد وتحمل عنوان "ابن رشد قضايا ومقاربات".وستجمع الندوة مداخلات لأساتذة وباحثين من تونس والمغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيتناولون أفكار ابن رشد من زوايا فلسفية وسياسية وأخلاقية وتاريخية وحضارية، مع مقاربات تستحضر امتداداته في الفكر العربي والغربي المعاصر.وضمن مبحث الفلسفة تتناول مجموعة من المداخلات القضايا المعرفية والطبيعية والعقلية التي شغلت ابن رشد، إذ سيتطرق عبد الجليل سالم إلى مسألة قدم العالم عند ابن رشد، فيما يناقش رمضان بن منصور إشكالية البرهنة على مبادئ الجوهر المحسوس بين ابن سينا وابن رشد.وضمن هذا المبحث يتطرق الإسباني يوساب بوتش مونتادا إلى "المسائل الطبيعية" في كتاب "تهافت التهافت" وأهميتها التاريخية، وتتناول الفرنسية كريستينا سيرامي موضوع "العقل في خدمة القلب"، من خلال العلاقة بين ابن رشد وأرسطو وجالينوس، كما يتناول الإسباني بيلار هرايس أوليفا حول الأسس الأنطولوجية للقول بالاتحاد و"مشكل المعرفة الشخصية عند ابن رشد اللاتيني".وضمن المقاربتين الأخلاقية والسياسية، تتناول المداخلات تصورات ابن رشد للفضيلة والحرية وعلاقة الفكر الفلسفي بالشأن السياسي والاجتماعي. وفي هذا السياق، يبحث فريد العليبي في إشكالية الأخلاق عند ابن رشد، ويتناول الأستاذ توفيق بن عامر المقالة الرشدية في معنى الحرية، في حين يقدم تشارلس باتاوورث (الولايات المتحدة الأمريكية) مداخلة حول الأنماط الشعرية والطبع السياسي في علاقة ابن رشد بالشعر العربي.وفي هذا الإطار، تحمل مداخلة فريال بوحافة (ألمانيا) عنوان "ورثة الأنبياء: ابن رشد ومسؤولية الفلاسفة الأخلاقية"، ويقدم حبيب الله بابائي (إيران) قراءة في منظومة الفضائل المدنية وأثرها الحضاري في فكر ابن رشد السياسي.أما ضمن المقاربة الدينية والتأويلية، فتسلط المُداخلات الضوء على علاقة العقل بالوحي، وإشكاليات التأويل وتعدد القراءات، وموقع ابن رشد في النقاشات الدينية والفكرية. وفي هذا الإطار، تبحث ناجية الوريمي في حضور المرأة في خطاب ابن رشد وصراع التأويلات، بينما يتناول عمر بن حمادي الفتاوى التي نُسبت إلى أبي الوليد ابن رشد الحفيد. كما يقدم إقبال عبيدي اللّموشي قراءة في الحقيقة بين الوحدة والتنوع، من خلال آليات التأويل وتعدد المسالك عند ابن رشد، كما يتناول مقداد عرفة منسية مسألة إنصاف ابن رشد بوحي من ابن رشد نفسه.وضمن المبحث ذاته، يتناول الأمريكي كاران تاليافرو دور الوحي في المتن الرشدي، من خلال مساءلة صورة ابن رشد "العقلاني"، فيما يتناول المغربي فؤاد بن أحمد كتابات ابن رشد مدخلا إلى دراسة وضعية علم الكلام في المغرب والأندلس.وتهتم الندوة أيضا بالمقاربات التاريخية والحضارية والسوسيولوجية، حيث تتجه المداخلات إلى دراسة امتدادات الفكر الرشدي وسياقاته التاريخية وتحولاته الحضارية، فضلا عن إعادة قراءة حضوره في النقاشات الفكرية المعاصرة.ويقدم حافظ عبد الملك مداخلة حول النمذجة الرمزية للديناميكيات الحضارية من خلال معادلة الذكاء العاطفي الوجداني، والتفاعل بين الزمن الحقيقي والزمن التخيلي، من الرشدية إلى الأزمة المعاصرة سنة 2026. كما يحاول عبد الستار رجب الإجابة عن سؤال "من يحرس الحقيقة؟" من خلال الحديث عن مسألة "الشرعية وتفاوت المصائر الفكرية في الأندلس الموحدية، بمقاربة سوسيو-أنثروبولوجية".