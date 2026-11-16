أعلن مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية ورئيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، اليوم الاثنين بمقر السفارة السعودية بتونس، عن حزمة من المشاريع الصحية التطوعية لفائدة تونس، من بينها إطلاق مشروع لزراعة القرنية لأول مرة على مستوى المركز، على أن يتم تعميمه لاحقا على بقية الدول.وأوضح الربيعة، في تصريح إعلامي على هامش حفل الإعلان عن هذه المشاريع، أنها تشمل إنجاز مشروع لقسطرة القلب وجراحاته لفائدة أكثر من 50 طفلا، ومشروع زراعة القرنية لفائدة 20 طفلا، وهو الأول من نوعه على مستوى المركز، فضلا عن مواصلة تنفيذ مشروع "سمع السعودية" لزراعة القوقعة في سنته الثانية، ليستفيد منه 50 طفلا إضافيا، بعد أن شمل العدد نفسه من المستفيدين خلال السنة الماضية.كما تتضمن المشاريع إجراء جراحات في اختصاص الأوعية الدموية، إلى جانب برنامج للتمكين الاقتصادي للمرأة التونسية من خلال توفير فرص مباشرة لفائدة 20 امرأة، وأخرى غير مباشرة لفائدة 120 امرأة، فضلا عن تدشين وحدة متطورة لتصفية الدم بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرّة ومجهزة بـ10 أجهزة حديثة، لفائدة مرضى القصور الكلوي.وبيّن الربيعة أن هذه المشاريع تجسد عمق العلاقات وأواصر التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، الذي انطلق منذ جائحة كوفيد-19، وتواصل خلال سنة 2025 من خلال إحداث محطات للأكسجين بالمستشفيات العمومية وتنفيذ تدخلات جراحية متعددة. وأكد أن المملكة تدرس حاليا مشاريع صحية أخرى لتعزيز هذا التعاون.من ناحيته، ثمّن مدير عام الصحة بوزارة الصحة، وليد نعيجة، جهود المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم الصحي المتواصل، مؤكدا حرص تونس على تطوير آفاق التعاون عبر تبادل الخبرات ونقل التجارب.وتندرج هذه المشاريع في إطار زيارة وفد سعودي إلى تونس يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، يضم 58 شخصا برئاسة عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مرفوقا بنائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي.ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة إنسانية سعودية تأسست في 13 ماي 2015، وتتولى تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشاريع الصحية والاجتماعية والتنموية بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية والمؤسسات المحلية، وقد امتدت تدخلاته إلى 113 دولة عبر العالم.