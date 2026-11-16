سيتم تركيز قرية "Mobility Lab" (مختبر التنقّل)، وهي فضاء جماعي يجمع، لأول مرة، أربعة قطاعات صناعية استراتيجية، تتمثل في الميكاترونيك وصناعة السيارات والإلكترونيات والطيران، وذلك بمناسبة الدورة العاشرة للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية (SAPRI) من 17 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم.وتهدف هذه المبادرة، التي يشرف عليها كل من مجمع الميكاترونيك التونسي والجمعية التونسية للسيارات والمجمع التونسي للإلكترونيات ومجمع الصناعات التونسية للطيران والفضاء، إلى جمع هذه القطاعات الصناعية الأربعة من اجل توحيد جهودها وإبراز صوت الصناعة التونسية وخبراتها أمام أصحاب المشاريع والمستثمرين والشركاء الدوليين، بما يضمن لها إشعاعًا وحضورًا يصعب على كل قطاع تحقيقهما بمفرده، بحسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .وسيضم هذا الفضاء الجماعي، والذي يمتد على مساحة 574 مترًا مربعًا، 20 مؤسسة تونسية بهدف تثمين خبراتها وكفاءاتها التكنولوجية. كما سيتم تخصيص فضاء للقاءات الثنائية بين المؤسسات والتواصل المهني، ومنصة للمؤتمرات والعروض التوضيحية، إلى جانب مسار للتوجيه والاستقبال.وتهدف هذه المبادرة الجماعية إلى تعزيز التكامل الصناعي المحلي من خلال دعم العلاقات بين المزوّدين ومصنّعي المعدات وأصحاب المشاريع، فضلاً عن تحفيز الابتكار التشاركي عبر تشجيع المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث.كما ترمي إلى تسريع تطوير الكفاءات والمهارات من خلال تقريب احتياجات القطاع الصناعي من إمكانيات التكوين والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للأعمال، خاصة على المستوى الدولي، بفضل عرض صناعي تونسي أكثر وضوحًا وتنظيمًا، فضلاً عن تعزيز جاذبية تونس الصناعية من خلال إبراز تنوع كفاءاتها التكنولوجية وتكاملها.ومن خلال هذا التوجه، يسعى مشروع "Mobility Lab" إلى إثبات أن قوة الصناعة التونسية لا تقوم فقط على الأداء الفردي لمختلف قطاعاتها، بل تستند أيضًا إلى قدرتها على العمل المشترك والتعاون فيما بينها.وبعد أن أُحدث لمرافقة الصناعة التونسية ودعمها، غاب الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية (SAPRI) منذ سنة 2007. ويعود الصالون سنة 2026 ليكون منصة للاستثمار والابتكار، وجسرًا تكنولوجيًا يربط بين أوروبا وإفريقيا.وينتظم هذا الصالون تحت إشراف المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية على مساحة تمتد إلى 7000 متر مربع. ومن المنتظر أن يستقطب نحو 250 عارضًا، و120 خبيرًا دوليًا، و15 ألف زائر من المهنيين.كما سيتضمن الصالون عددًا من التظاهرات الموازية الكبرى، من بينها الجائزة الكبرى للصيانة لسنة 2026، وتظاهرة "Makeathon Africa"، والمؤتمر الإفريقي الثامن حول الاختبارات غير الإتلافية.ويحظى "Mobility Lab" بدعم المبادرة الخاصة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"، وذلك من خلال مشروع "الشراكات من أجل التشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس – المرحلة الثانية"، بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، وبإشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.