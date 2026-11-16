اختتام مشروع الصمود والابتكار والاستدامة لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة
اختُتم، الاثنين 16 نوفمبر 2026، مشروع الصمود والابتكار والاستدامة لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والسياحة (صمود).
وقد مثّل هذا اليوم فرصة لاستعراض أربع سنوات من العمل في ولايات صفاقس والمهدية وسليانة وتوزر، من خلال معرض للمؤسسات المستفيدة وشهادات حية وعرض لأبرز الإنجازات وورشات لتثمين التجارب.
100 مؤسسة مستفيدةوانطلق المشروع في ديسمبر 2022 بهدف مرافقة المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الصمود وتأثيرها الاجتماعي، وينفّذ بدعم فني من وزارتي الفلاحة والسياحة والسلطات المحلية.
وعلى امتداد أربع سنوات، دعمت منظمة أوكسفام وشركاؤها، وهم جمعية الفلاحة المستدامة (APAD)، ومؤسسة AVSI، وجمعية شانتي، وإقليم توسكانا الإيطالي، 100 مؤسسة متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة ومؤسسة اجتماعية من أجل تحويل التحديات إلى فرص.
3,4 مليون دينار من المساندة الماليةوتعزّز هذا الدعم من خلال تعبئة أكثر من 3,4 مليون دينار تونسي من المساندة المالية لفائدة الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات المستفيدة.
أكثر من 200 شابة وشابووضع المشروع الشباب في صلب تدخله، حيث شارك أكثر من 200 شابة وشاب في تحديد احتياجات مناطقهم والمساهمة في بلورة حلول تستجيب لـلواقع المحلي.
كما ساهم في تعزيز الحوكمة الترابية من خلال إشراك 59 بلدية و48 إدارة جهوية.
55 مليون يورو خط تمويلوأشار السكرتير الأول بسفارة إيطاليا في تونس جيوفاني بافيزي إلى أن دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لـإيطاليا، مضيفاً: "المشروع الذي نختتمه اليوم ليس سوى جزء من استراتيجية طموحة للغاية لدعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، تشمل على وجه الخصوص خط تمويل بقيمة 55 مليون يورو دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2024".
"بداية مرحلة جديدة"وقالت المديرة القطرية لمنظمة أوكسفام بتونس هانية عسود: "بينما نحتفي اليوم بما تحقق من إنجازات وبالأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع لدى العديد من المؤسسات، فإن هذه المحطة تمثل بالنسبة لمنظمة أوكسفام بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تثمين المكتسبات، وتعزيز الشراكات القائمة، ومواصلة العمل من أجل تنمية أكثر شمولاً واستدامة".
ثلاثة محاور للتدخلوينقسم مشروع صمود، الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (MAECI) عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) وبمساهمة من شركة CNH، إلى ثلاثة محاور:
- الأول: دعم فني ومالي للمؤسسات بهدف تعزيز صمودها من خلال التكوين والمرافقة وتيسير النفاذ إلى التمويل
- الثاني: اعتماد مقاربات تشاركية للتنمية المحلية لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشغيل الفئات الأكثر هشاشة
- الثالث: تنفيذ أنشطة توعية ومناصرة من أجل تعزيز العمل اللائق والشامل للجميع
وقد مثّل هذا اليوم فرصة لاستعراض أربع سنوات من العمل في ولايات صفاقس والمهدية وسليانة وتوزر، من خلال معرض للمؤسسات المستفيدة وشهادات حية وعرض لأبرز الإنجازات وورشات لتثمين التجارب.
100 مؤسسة مستفيدةوانطلق المشروع في ديسمبر 2022 بهدف مرافقة المؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والمؤسسات الاجتماعية لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الصمود وتأثيرها الاجتماعي، وينفّذ بدعم فني من وزارتي الفلاحة والسياحة والسلطات المحلية.
وعلى امتداد أربع سنوات، دعمت منظمة أوكسفام وشركاؤها، وهم جمعية الفلاحة المستدامة (APAD)، ومؤسسة AVSI، وجمعية شانتي، وإقليم توسكانا الإيطالي، 100 مؤسسة متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة ومؤسسة اجتماعية من أجل تحويل التحديات إلى فرص.
3,4 مليون دينار من المساندة الماليةوتعزّز هذا الدعم من خلال تعبئة أكثر من 3,4 مليون دينار تونسي من المساندة المالية لفائدة الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات المستفيدة.
أكثر من 200 شابة وشابووضع المشروع الشباب في صلب تدخله، حيث شارك أكثر من 200 شابة وشاب في تحديد احتياجات مناطقهم والمساهمة في بلورة حلول تستجيب لـلواقع المحلي.
كما ساهم في تعزيز الحوكمة الترابية من خلال إشراك 59 بلدية و48 إدارة جهوية.
55 مليون يورو خط تمويلوأشار السكرتير الأول بسفارة إيطاليا في تونس جيوفاني بافيزي إلى أن دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لـإيطاليا، مضيفاً: "المشروع الذي نختتمه اليوم ليس سوى جزء من استراتيجية طموحة للغاية لدعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، تشمل على وجه الخصوص خط تمويل بقيمة 55 مليون يورو دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2024".
"بداية مرحلة جديدة"وقالت المديرة القطرية لمنظمة أوكسفام بتونس هانية عسود: "بينما نحتفي اليوم بما تحقق من إنجازات وبالأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع لدى العديد من المؤسسات، فإن هذه المحطة تمثل بالنسبة لمنظمة أوكسفام بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تثمين المكتسبات، وتعزيز الشراكات القائمة، ومواصلة العمل من أجل تنمية أكثر شمولاً واستدامة".
ثلاثة محاور للتدخلوينقسم مشروع صمود، الممول من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (MAECI) عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) وبمساهمة من شركة CNH، إلى ثلاثة محاور:
- الأول: دعم فني ومالي للمؤسسات بهدف تعزيز صمودها من خلال التكوين والمرافقة وتيسير النفاذ إلى التمويل
- الثاني: اعتماد مقاربات تشاركية للتنمية المحلية لدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشغيل الفئات الأكثر هشاشة
- الثالث: تنفيذ أنشطة توعية ومناصرة من أجل تعزيز العمل اللائق والشامل للجميع
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