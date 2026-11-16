100 مؤسسة مستفيدة



3,4 مليون دينار من المساندة المالية



أكثر من 200 شابة وشاب



55 مليون يورو خط تمويل



"بداية مرحلة جديدة"



ثلاثة محاور للتدخل



اختُتم، الاثنينلفائدةفي قطاعاتوقد مثّل هذافرصة لاستعراضمن العمل في، من خلالوعرض لأبرزلتثمينوانطلقفيبهدف مرافقةلتعزيز، وينفّذ بدعم فني منوعلى امتداد، دعمتوشركاؤها، وهم، و، و، ومن أجل تحويلإلىوتعزّز هذامن خلال تعبئة أكثر منمنلفائدةللمؤسسات المستفيدة.ووضعفي صلب، حيث شارك أكثر منفي تحديدوالمساهمة في بلورةتستجيب لـكما ساهم في تعزيزمن خلال إشراكوأشارإلى أنيمثلبالنسبة لـ، مضيفاً:وقالتوينقسم، الممول منعبروبمساهمة من، إلى: دعمللمؤسسات بهدف تعزيزمن خلال: اعتمادلدعم: تنفيذمن أجل تعزيز