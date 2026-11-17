استكمال ثلاثة سدود قبل موفى 2026 وبرمجة مشاريع جديدة (وزير الفلاحة)
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أنه من المنتظر استكمال أشغال ثلاثة سدود قبل موفى سنة 2026، وهي سدود ملاق العلوي والقلعة الكبرى والدويميس، بكلفة جملية تُقدّر بنحو ألف مليون دينار وبـطاقة استيعاب تبلغ 390 مليون متر مكعب.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لـلنظر في مهمة الوزارة لسنة 2027، أنه تمت برمجة ستة سدود محورية ذات طابع استراتيجي في أفق سنة 2030، وهي سدود ملاق العلوي والسعيدة والقلعة الكبرى والدويميس وخلاد والرغاي، إلى جانب صيانة منظومة تحويل المياه بسد بربرة.
حصة الفرد 420 متراً مكعباً سنوياًوأوضح أن حصة الفرد في تونس من الموارد المائية التقليدية لا تتجاوز 420 متراً مكعباً سنوياً، في وقت بلغت فيه نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية 95 بالمائة.
وأضاف أنه سيتم الانطلاق خلال سنة 2027 في أشغال منشآت نقل المياه وإنجاز سد تاسع، فضلاً عن برمجة مشاريع كبرى أخرى اقترحت الوزارة تمويلها خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، من بينها سدود المالح العلوي وبولعابة وسليانة 1، ومشاريع تحويل المياه من سد بربرة إلى ولايتي الكاف وسليانة، وتحويل فائض مياه الشمال إلى الوسط التونسي.
98 بالمائة نسبة التغطية بالماء الصالح للشربوفي ما يتعلق بـالتزود بالماء الصالح للشرب، بلغت نسبة التغطية على المستوى الوطني 98 بالمائة، وتتوزع بين 100 بالمائة في الوسط الحضري و95 بالمائة في المناطق الريفية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أنجزت 210 مشاريع للتزود بالماء في الوسط الريفي لفائدة 25 ألفاً و700 منتفع، فيما تتواصل أشغال 23 مشروعاً آخر لفائدة 37 ألف منتفع. كما تم حفر 100 بئر عميقة، إلى جانب وجود سبع آبار أخرى في طور الإنجاز، وتبلغ الكلفة الجملية لمختلف هذه المشاريع 526 مليون دينار.
40 محطة ضخ بالطاقة الشمسيةوفي إطار الحد من كلفة الطاقة وتحسين استمرارية التزود بالمياه، تم تجهيز أكثر من 40 محطة ضخ بـالطاقة الشمسية، بكلفة تناهز 6 ملايين دينار، مع ترسيم اعتمادات سنوية بقيمة 3 ملايين دينار بداية من سنة 2027 لمواصلة البرنامج.
برنامج صائفة 2027: 38 تدخلاًوبخصوص تأمين التزود بالماء خلال صائفة 2027، أشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدّت برنامجاً يتضمن 38 تدخلاً موزعة على ثلاثة أقاليم، تشمل خمسة تدخلات بـتونس الكبرى بكلفة 7 ملايين دينار، و19 تدخلاً بـإقليم الشمال بكلفة 13 مليون دينار، و14 تدخلاً بـإقليم الوسط بكلفة 7,7 ملايين دينار.
ومن المنتظر أن تدخل محطة معالجة المياه السطحية ببنزرت حيز الاستغلال خلال صائفة 2027، كما ستتحسن الموارد الموجهة إلى ولايات سوسة والمنستير والمهدية بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال.
توسيع محطتي سوسة والزاراتوفي سياق تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، ستشهد سنة 2027 توسيع محطة تحلية مياه البحر بسوسة بـطاقة إنتاج إضافية تبلغ 25 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب الانطلاق في توسيع محطة الزارات، بما يرفع طاقتها الإنتاجية من 50 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب يومياً.
إعادة استعمال 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجةوعلى صعيد إعادة استعمال المياه المعالجة، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج استراتيجي يمتد إلى أفق سنة 2050، ويهدف إلى إعادة استعمال 450 مليون متر مكعب من مجموع 560 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، وذلك من خلال إنجاز 120 مشروعاً.
كما يجري إعداد أمر جديد ينظم استعمال المياه المعالجة، ويتضمن 18 مجالاً للاستعمال، مع ضبط المواصفات والحواجز الإلزامية.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لـلنظر في مهمة الوزارة لسنة 2027، أنه تمت برمجة ستة سدود محورية ذات طابع استراتيجي في أفق سنة 2030، وهي سدود ملاق العلوي والسعيدة والقلعة الكبرى والدويميس وخلاد والرغاي، إلى جانب صيانة منظومة تحويل المياه بسد بربرة.
حصة الفرد 420 متراً مكعباً سنوياًوأوضح أن حصة الفرد في تونس من الموارد المائية التقليدية لا تتجاوز 420 متراً مكعباً سنوياً، في وقت بلغت فيه نسبة تعبئة الموارد المائية السطحية 95 بالمائة.
وأضاف أنه سيتم الانطلاق خلال سنة 2027 في أشغال منشآت نقل المياه وإنجاز سد تاسع، فضلاً عن برمجة مشاريع كبرى أخرى اقترحت الوزارة تمويلها خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030، من بينها سدود المالح العلوي وبولعابة وسليانة 1، ومشاريع تحويل المياه من سد بربرة إلى ولايتي الكاف وسليانة، وتحويل فائض مياه الشمال إلى الوسط التونسي.
98 بالمائة نسبة التغطية بالماء الصالح للشربوفي ما يتعلق بـالتزود بالماء الصالح للشرب، بلغت نسبة التغطية على المستوى الوطني 98 بالمائة، وتتوزع بين 100 بالمائة في الوسط الحضري و95 بالمائة في المناطق الريفية.
وأوضح الوزير أن الوزارة أنجزت 210 مشاريع للتزود بالماء في الوسط الريفي لفائدة 25 ألفاً و700 منتفع، فيما تتواصل أشغال 23 مشروعاً آخر لفائدة 37 ألف منتفع. كما تم حفر 100 بئر عميقة، إلى جانب وجود سبع آبار أخرى في طور الإنجاز، وتبلغ الكلفة الجملية لمختلف هذه المشاريع 526 مليون دينار.
40 محطة ضخ بالطاقة الشمسيةوفي إطار الحد من كلفة الطاقة وتحسين استمرارية التزود بالمياه، تم تجهيز أكثر من 40 محطة ضخ بـالطاقة الشمسية، بكلفة تناهز 6 ملايين دينار، مع ترسيم اعتمادات سنوية بقيمة 3 ملايين دينار بداية من سنة 2027 لمواصلة البرنامج.
برنامج صائفة 2027: 38 تدخلاًوبخصوص تأمين التزود بالماء خلال صائفة 2027، أشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أعدّت برنامجاً يتضمن 38 تدخلاً موزعة على ثلاثة أقاليم، تشمل خمسة تدخلات بـتونس الكبرى بكلفة 7 ملايين دينار، و19 تدخلاً بـإقليم الشمال بكلفة 13 مليون دينار، و14 تدخلاً بـإقليم الوسط بكلفة 7,7 ملايين دينار.
ومن المنتظر أن تدخل محطة معالجة المياه السطحية ببنزرت حيز الاستغلال خلال صائفة 2027، كما ستتحسن الموارد الموجهة إلى ولايات سوسة والمنستير والمهدية بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد حيز الاستغلال.
توسيع محطتي سوسة والزاراتوفي سياق تعزيز قدرات تحلية مياه البحر، ستشهد سنة 2027 توسيع محطة تحلية مياه البحر بسوسة بـطاقة إنتاج إضافية تبلغ 25 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب الانطلاق في توسيع محطة الزارات، بما يرفع طاقتها الإنتاجية من 50 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب يومياً.
إعادة استعمال 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجةوعلى صعيد إعادة استعمال المياه المعالجة، تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج استراتيجي يمتد إلى أفق سنة 2050، ويهدف إلى إعادة استعمال 450 مليون متر مكعب من مجموع 560 مليون متر مكعب من المياه المعالجة، وذلك من خلال إنجاز 120 مشروعاً.
كما يجري إعداد أمر جديد ينظم استعمال المياه المعالجة، ويتضمن 18 مجالاً للاستعمال، مع ضبط المواصفات والحواجز الإلزامية.
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