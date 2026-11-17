حصة الفرد 420 متراً مكعباً سنوياً



98 بالمائة نسبة التغطية بالماء الصالح للشرب



40 محطة ضخ بالطاقة الشمسية



برنامج صائفة 2027: 38 تدخلاً



توسيع محطتي سوسة والزارات



إعادة استعمال 450 مليون متر مكعب من المياه المعالجة



أعلنأنه من المنتظرقبل موفى سنة، وهي سدود، بكلفة جملية تُقدّر بنحووبـتبلغوأضاف، خلاللـ، المخصصة لـ، أنه تمت برمجةذاتفي أفق سنة، وهي سدود، إلى جانبوأوضح أنفي تونس منلا تتجاوز، في وقت بلغت فيهوأضاف أنه سيتم الانطلاق خلال سنةفيوإنجاز، فضلاً عن برمجةأخرى اقترحتتمويلها خلال فترة، من بينها سدود، ومشاريعإلى، وتحويلإلىوفي ما يتعلق بـ، بلغتعلى المستوى، وتتوزع بينفيفيوأوضحأنأنجزتفيلفائدة، فيما تتواصل أشغاللفائدة. كما تم، إلى جانب وجودأخرى في، وتبلغلمختلف هذهوفي إطاروتحسين، تم تجهيز أكثر منبـ، بكلفة تناهز، معبقيمةبداية من سنةلمواصلةوبخصوصخلال، أشارإلى أنأعدّتيتضمنموزعة على، تشملبـبكلفة، وبـبكلفة، وبـبكلفةومن المنتظر أن تدخلحيزخلال، كما ستتحسنالموجهة إلىبعد دخولحيزوفي سياق تعزيز، ستشهد سنةبـتبلغ، إلى جانب الانطلاق في، بما يرفعمنإلىوعلى صعيد، تعملعلى تنفيذيمتد إلى أفق سنة، ويهدف إلىمن مجموعمن، وذلك من خلال إنجازكما يجري إعدادينظم، ويتضمن، مع ضبط