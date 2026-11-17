متابعة -

40 مليون دينار لإعادة تكوين القطيع وخطوط تمويل لدعم الحبوب وزيت الزيتون



إدماج 19 ألفاً و600 أنثى



الدواجن: 16 ألف طن شهرياً



موسم الحبوب: مليون و95 ألف هكتار



خط تمويل بـ30 مليون دينار



زيت الزيتون: 40 مليون دينار قروضاً ميسرة



مجلة المياه والغابات: تنقيحات قانونية ومنصة إلكترونية للتصرف في التراخيص والموارد المائية



تنقيحات على مجلة الغابات



منصة إلكترونية للتراخيص



المناطق السقوية: مشاريع لتطوير 56 ألف هكتار بكلفة تناهز 1400 مليون دينار



التعداد العام الأول للفلاحة



تحيين الخريطة البيومناخية



التلقيح المجاني: تغطية تتجاوز 80 بالمائة



اللسان الأزرق والنزيف الدموي الوبائي



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