الصيد البحري: الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة تجهيز المراكب بأنظمة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (وزير الفلاحة)
متابعة - تتحمل الدولة 50 بالمائة من كلفة تجهيز مراكب الصيد البحري بـأنظمة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (VMS)، في إطار دعم البحارة وتشجيعهم على الانخراط في هذا البرنامج، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الإشكاليات التقنية التي تعترض استعمال هذه الأنظمة، وخاصة ما يتعلق بـفقدان الإشارة أو التغطية أثناء الإبحار، بما قد يؤثر في استمرارية عمل أجهزة المراقبة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركة المعنية على تخفيض كلفة التجهيزات، إلى جانب التشاور مع المصالح المختصة لدعم المنافسة في هذا المجال.
40 مليون دينار لإعادة تكوين القطيع وخطوط تمويل لدعم الحبوب وزيت الزيتونتعتزم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفيذ برنامج لإعادة تكوين القطيع خلال الفترة 2027-2030، باعتمادات تناهز 40 مليون دينار، لدعم اقتناء الإناث الموجهة لـلتكاثر وتربية الماشية، إلى جانب إقرار خطوط تمويل لدعم موسم الحبوب وإنتاج زيت الزيتون، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأوضح الوزير مساء الاثنين أن البرنامج، الذي ينطلق بداية سنة 2027، يتضمن تخصيص 35 مليون دينار لدعم التمويل الذاتي لاقتناء الأراخي العشار، و5 ملايين دينار في شكل منح لـتربية الماشية.
وأضاف أنه باحتساب آلية الدعم ومنحة الاستثمار التي تسندها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يمكن أن تصل نسبة الدعم العمومي إلى 65 بالمائة من قيمة الأراخي.
إدماج 19 ألفاً و600 أنثىويهدف البرنامج إلى إدماج 19 ألفاً و600 أنثى مؤسسة في القطيع، بما من شأنه أن يتيح إنتاج 86 مليون لتر إضافية من الحليب و2100 طن إضافية من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2030.
الدواجن: 16 ألف طن شهرياًوفي ما يتعلق بـقطاع الدواجن، أفاد الوزير بأن الإنتاج الشهري من لحوم الدواجن ارتفع من 13 ألفاً و700 طن إلى 16 ألف طن، مع العمل على المحافظة على هذا المستوى إلى موفى سنة 2027.
موسم الحبوب: مليون و95 ألف هكتاروبخصوص موسم الحبوب 2026-2027، تبلغ المساحات المبرمجة لـلزراعة حوالي مليون و95 ألف هكتار، منها 855 ألف هكتار بـالشمال و240 ألف هكتار بـالوسط والجنوب، فيما تُقدّر المساحات المروية بنحو 77 ألف هكتار.
وبلغت كميات البذور المثبتة الموضوعة على ذمة الجهات 313 ألف قنطار، من مجموع 492 ألف قنطار مبرمجة، أي بنسبة توفير تناهز 64 بالمائة.
خط تمويل بـ30 مليون ديناركما تم إقرار خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن، بهدف تمويل موسم الحبوب الحالي بشروط ميسرة لفائدة الفلاحين.
زيت الزيتون: 40 مليون دينار قروضاً ميسرةوفي قطاع زيت الزيتون، أعلن الوزير عن تخصيص قروض ميسرة لفائدة صغار الفلاحين بقيمة 40 مليون دينار، إلى جانب إدراج خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030.
مجلة المياه والغابات: تنقيحات قانونية ومنصة إلكترونية للتصرف في التراخيص والموارد المائيةبلغ مشروع مجلة المياه مراحل متقدمة من الإنجاز، بعد عرضه على الوزارات والهياكل المعنية، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأوضح الوزير أن التنقيحات المقترحة على الإطار القانوني المنظم لـلموارد المائية تهدف إلى معالجة النقائص وتحسين آليات إدارتها والمحافظة عليها.
تنقيحات على مجلة الغاباتوفي ما يتعلق بـمجلة الغابات، أشار إلى وجود توجه نحو إدخال تنقيحات على إطارها القانوني لتجاوز الصعوبات، وتعزيز إدماج سكان المناطق الغابية في مخططات التنمية.
منصة إلكترونية للتراخيصوفي إطار رقمنة التصرف في الموارد المائية، تعمل الوزارة على تطوير منصة إلكترونية للتصرف في تراخيص الملك العمومي للمياه، إلى جانب إرساء نظام معلومات خاص بالهيدرولوجيا.
المناطق السقوية: مشاريع لتطوير 56 ألف هكتار بكلفة تناهز 1400 مليون دينارتناهز الكلفة الجملية لـأربعة مشاريع كبرى لتطوير المناطق السقوية في تونس 1400 مليون دينار، وتشمل مساحة تُقدّر بـ56 ألف هكتار، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ 31 مشروعاً لإحداث مناطق سقوية جديدة أو إعادة تهيئة مناطق موجودة، بكلفة تناهز 25 مليون دينار وعلى مساحة تُقدّر بنحو 6 آلاف هكتار.
التعداد العام الأول للفلاحةوفي إطار تطوير المعطيات والإحصائيات المتعلقة بـالقطاع الفلاحي، أكد الوزير انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة خلال شهر نوفمبر 2026، وهو مشروع يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات محينة وشاملة.
تحيين الخريطة البيومناخيةكما أشار الوزير إلى تحيين الخريطة البيومناخية، التي تم تقديم نتائجها يوم 4 نوفمبر 2026، علماً أن الخريطة السابقة تعود إلى سنة 1976.
التلقيح المجاني: تغطية تتجاوز 80 بالمائةوفي مجال الصحة الحيوانية، أفاد الوزير بأن نسبة التغطية بالتلقيح المجاني خلال سنة 2026 تجاوزت 80 بالمائة، وذلك بمشاركة 245 طبيباً بيطرياً من القطاع الخاص.
اللسان الأزرق والنزيف الدموي الوبائيوتطرق الوزير إلى الوضع الصحي المرتبط بـمرض اللسان الأزرق لدى المجترات ومرض النزيف الدموي الوبائي لدى الأبقار، موضحاً أن المرضين ينتقلان بواسطة الحشرات ولا يشكلان خطراً على صحة الإنسان.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع الإشكاليات التقنية التي تعترض استعمال هذه الأنظمة، وخاصة ما يتعلق بـفقدان الإشارة أو التغطية أثناء الإبحار، بما قد يؤثر في استمرارية عمل أجهزة المراقبة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركة المعنية على تخفيض كلفة التجهيزات، إلى جانب التشاور مع المصالح المختصة لدعم المنافسة في هذا المجال.
40 مليون دينار لإعادة تكوين القطيع وخطوط تمويل لدعم الحبوب وزيت الزيتونتعتزم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفيذ برنامج لإعادة تكوين القطيع خلال الفترة 2027-2030، باعتمادات تناهز 40 مليون دينار، لدعم اقتناء الإناث الموجهة لـلتكاثر وتربية الماشية، إلى جانب إقرار خطوط تمويل لدعم موسم الحبوب وإنتاج زيت الزيتون، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأوضح الوزير مساء الاثنين أن البرنامج، الذي ينطلق بداية سنة 2027، يتضمن تخصيص 35 مليون دينار لدعم التمويل الذاتي لاقتناء الأراخي العشار، و5 ملايين دينار في شكل منح لـتربية الماشية.
وأضاف أنه باحتساب آلية الدعم ومنحة الاستثمار التي تسندها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، يمكن أن تصل نسبة الدعم العمومي إلى 65 بالمائة من قيمة الأراخي.
إدماج 19 ألفاً و600 أنثىويهدف البرنامج إلى إدماج 19 ألفاً و600 أنثى مؤسسة في القطيع، بما من شأنه أن يتيح إنتاج 86 مليون لتر إضافية من الحليب و2100 طن إضافية من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2030.
الدواجن: 16 ألف طن شهرياًوفي ما يتعلق بـقطاع الدواجن، أفاد الوزير بأن الإنتاج الشهري من لحوم الدواجن ارتفع من 13 ألفاً و700 طن إلى 16 ألف طن، مع العمل على المحافظة على هذا المستوى إلى موفى سنة 2027.
موسم الحبوب: مليون و95 ألف هكتاروبخصوص موسم الحبوب 2026-2027، تبلغ المساحات المبرمجة لـلزراعة حوالي مليون و95 ألف هكتار، منها 855 ألف هكتار بـالشمال و240 ألف هكتار بـالوسط والجنوب، فيما تُقدّر المساحات المروية بنحو 77 ألف هكتار.
وبلغت كميات البذور المثبتة الموضوعة على ذمة الجهات 313 ألف قنطار، من مجموع 492 ألف قنطار مبرمجة، أي بنسبة توفير تناهز 64 بالمائة.
خط تمويل بـ30 مليون ديناركما تم إقرار خط تمويل بقيمة 30 مليون دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن، بهدف تمويل موسم الحبوب الحالي بشروط ميسرة لفائدة الفلاحين.
زيت الزيتون: 40 مليون دينار قروضاً ميسرةوفي قطاع زيت الزيتون، أعلن الوزير عن تخصيص قروض ميسرة لفائدة صغار الفلاحين بقيمة 40 مليون دينار، إلى جانب إدراج خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030.
مجلة المياه والغابات: تنقيحات قانونية ومنصة إلكترونية للتصرف في التراخيص والموارد المائيةبلغ مشروع مجلة المياه مراحل متقدمة من الإنجاز، بعد عرضه على الوزارات والهياكل المعنية، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأوضح الوزير أن التنقيحات المقترحة على الإطار القانوني المنظم لـلموارد المائية تهدف إلى معالجة النقائص وتحسين آليات إدارتها والمحافظة عليها.
تنقيحات على مجلة الغاباتوفي ما يتعلق بـمجلة الغابات، أشار إلى وجود توجه نحو إدخال تنقيحات على إطارها القانوني لتجاوز الصعوبات، وتعزيز إدماج سكان المناطق الغابية في مخططات التنمية.
منصة إلكترونية للتراخيصوفي إطار رقمنة التصرف في الموارد المائية، تعمل الوزارة على تطوير منصة إلكترونية للتصرف في تراخيص الملك العمومي للمياه، إلى جانب إرساء نظام معلومات خاص بالهيدرولوجيا.
المناطق السقوية: مشاريع لتطوير 56 ألف هكتار بكلفة تناهز 1400 مليون دينارتناهز الكلفة الجملية لـأربعة مشاريع كبرى لتطوير المناطق السقوية في تونس 1400 مليون دينار، وتشمل مساحة تُقدّر بـ56 ألف هكتار، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على تنفيذ 31 مشروعاً لإحداث مناطق سقوية جديدة أو إعادة تهيئة مناطق موجودة، بكلفة تناهز 25 مليون دينار وعلى مساحة تُقدّر بنحو 6 آلاف هكتار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339877