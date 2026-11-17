انطلقت في شنتشن قمة الأعمال لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، بمشاركة ممثلين عن الأوساط السياسية والاقتصادية لمناقشة ملفات اقتصادية ورقمية رئيسية.وتنعقد قمة "آبيك" للأعمال يومي 17 و18 نوفمبر في مركز تشيانهاي الدولي للمؤتمرات، وذلك قبيل قمة قادة اقتصادات "آبيك" المقررة يومي 18 و19 نوفمبر.وتشمل أعمال القمة في يومها الأول مناقشة التكامل الاقتصادي الإقليمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، إلى جانب إنشاء منطقة تجارة حرة في آسيا والمحيط الهادئ.وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز الرخاء المشترك، ومستقبل مشترك يعود بالنفع على الجميع"، وتنظمها اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية، التي أعلنت مشاركة أكثر من ألفي ممثل عن الأوساط السياسية وقطاع الأعمال، إلى جانب ممثلين عن 115 شركة مدرجة ضمن قائمة "فورتشن غلوبال 500".ومن المقرر أن تفضي أعمال القمة إلى طرح "مبادرة شنتشن"، التي ستجمع مقترحات قطاع الأعمال لعرضها على قادة اقتصادات "آبيك".ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ 21 اقتصادا في المنطقة، وأنشئ عام 1989، فيما انضمت روسيا إليه عام 1998.وعلى هامش قمة قادة اقتصادات "آبيك"، من المقرر عقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 نوفمبر، في أول تواصل بين القادة الثلاثة بهذا الشكل، وفق مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.ووصف أوشاكوف، الاجتماع الثلاثي بأنه الحدث "الأبرز" في شنتشن، مشيرا إلى أنه سيكون الأول من نوعه بين القادة الثلاثة.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الاجتماع المرتقب بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماع بالغ الأهمية.