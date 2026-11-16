أعطت الإدارة العامة للغابات، اليوم الاثنين، إشارة انطلاق حملة لتشجير 25 هكتارا بجبل نصر الله بالكريب من ولاية سليانة، بمشاركة عدد من ممثلي المجتمع المدني ووحدات الحماية المدنية بولاية سليانة ومن السكان المحليين، وذلك في إطار تواصل الاحتفال بعيد الشجرة.وأكّد مدير تنمية الغابات والمراعي بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة، عزالدين التاغوتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المساحة المزمع تشجيرها بأنواع مختلفة من الصنوبر، والعناب، والكازوارينا، تمسح 25 هكتارا وكانت تحتوي أعدادا من أشجار الصنوبر الحلبي التي تدهورت وتم بيعها.وأضاف أن الإدارة العامة للغابات برمجت عدة تظاهرات منذ يوم 8 نوفمبر المنقضي الموافق لعيد الشجرة تراوحت بين حملات تشجير وأيام إعلامية، وشملت ولايات الكاف وزغوان ونابل.وكشف التاغوتي أن الحرائق التي شهدتها الغابات التونسية خلال الصائفة المنقضية تسببت في إتلاف ما يقارب 22 ألفا و900 هكتار من النسيج الغابي موزعة بين ولايات الكاف (11 ألف هكتار)، وزغوان، وسليانة، وجندوبة، وبنزرت.ودعا، بالمناسبة، إلى الانخراط في حملات التشجير وإنجاحها، سيما وأنّ ولاية سليانة تشهد إقبال عدد هام من الجمعيات البيئية للمشاركة في حملات التشجير.